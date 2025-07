Sexta tem Sgt. Mostarda no Café da Gente com o show especial “The Beatles – Maiores Sucessos”

A banda Sgt. Mostarda retorna ao palco do Café da Gente Sergipana na sexta-feira, 18 de julho, às 20h, para uma noite especial que promete reunir gerações em torno de um dos maiores fenômenos da história da música: The Beatles. Intitulado “The Beatles – Maiores Sucessos”, o novo espetáculo traz uma seleção vibrante dos principais hits da lendária banda de Liverpool, em um verdadeiro mergulho nostálgico por canções que marcaram época e continuam emocionando fãs ao redor do mundo.

Este show marca o ponto alto da comemoração do Mês do Rock que a Nosso Dom Produções preparou com carinho para o público sergipano. Uma celebração à altura da importância do gênero que transformou a música e que encontra nos Beatles um de seus pilares mais influentes.

No repertório, uma seleção impecável com clássicos que atravessam gerações e seguem vivos na memória coletiva da cultura pop mundial. Músicas como Hey Jude, Let It Be, Help!, Come Together, Yesterday, Something, All You Need Is Love e Twist and Shout estão entre os destaques que farão parte dessa noite inesquecível. Um verdadeiro passeio pelos momentos mais marcantes da carreira dos quatro garotos de Liverpool, cuja obra transformou para sempre a história da música.

Reconhecido pelo público local como um dos grupos mais cativantes da cena musical sergipana, o Sgt. Mostarda é especialista em recriar com fidelidade e paixão os arranjos e a energia dos Beatles. Com mais de uma década de estrada, o quinteto promete transformar o Café da Gente em um reduto de memórias, coro e celebração.

A formação reúne Arthur Matos (guitarra, violão e voz), Rafael Ramos (teclados, guitarra e voz), Leo Airplane (guitarra e teclados), Fabio Snoozer (baixo e voz) e Rafael Jr. (bateria). Juntos, eles comandam uma viagem sonora que passa pelos principais momentos da banda britânica, desde os primeiros sucessos até os grandes clássicos que consagraram o quarteto como ícone atemporal da música mundial.

Localizado junto ao Museu da Gente Sergipana, o Café da Gente é o cenário perfeito para mais essa apresentação memorável. O espaço já se consolidou como um dos principais pontos de encontro entre artistas e público em Aracaju, valorizando a diversidade e a excelência musical.

*Ingressos antecipados à venda por R\$50 no Sympla e via Pix pelo WhatsApp (79) 98138-3594.*

Realização: Nosso Dom Produções

Da assessoria