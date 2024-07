Sgt. Mostarda abre o Mês do Rock no Café da Gente Sergipana

O quinteto Sgt. Mostarda retorna ao Café da Gente com um show especial para abrir as comemorações do mês do rock. O espetáculo, que dá início às atividades do mês dedicado ao gênero musical no espaço cultural do Café da Gente Sergipana, promete celebrar a diversidade do rock and roll nacional e internacional. Os fãs podem esperar por uma viagem emocionante pela história do rock, com releituras fiéis dos arranjos e canções que marcaram gerações.

O repertório do show incluirá sucessos de renomados artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, The Mamas and The Papas, Bill Haley and the Comets, Chuck Berry, Little Richard, Roy Orbison, The Ronettes, The Temptations, The Beach Boys, Janis Joplin, Bob Dylan, Tina Turner, Roberto Carlos, Os Mutantes e Raul Seixas.

O Sgt. Mostarda, na estrada há uma década, é conhecido por sua habilidade musical excepcional. O grupo é composto por Arthur Matos (guitarra, violão e voz), Rafael Ramos (teclados, guitarra e voz), Leo Airplane (guitarra e teclados), os irmãos Fabio Snoozer (baixo e voz) e Rafael Jr. (bateria).

Os ingressos podem ser adquiridos através do link disponível na bio do perfil @nossodomproducoes no Sympla, ou via Pix pelo WhatsApp nos números (79) 99854-1330 ou (79) 98138-3594.

Aconselha-se chegar cedo. A bilheteria abre às 19h e os lugares são por ordem de chegada. O show começa pontualmente às 20h.

Serviço:

– Evento: Abertura do Mês do Rock com Sgt. Mostarda

– Data: 12 de julho

– Horário: 20h

– Local: Café da Gente Sergipana

– Ingressos: Sympla (link na bio do perfil @nossodomproducoes) ou via Pix (WhatsApp: (79) 99854-1330 / (79) 98138-3594)

– Abertura da bilheteria: 19h

