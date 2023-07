Sgt. Mostarda e Caçadores da Nostalgia Alheia são as atrações da semana

Nesta semana, a Sgt. Mostarda canta Beatles e Caçadores da Nostalgia Alheia estreia no cenário musical sergipano com o melhor dos anos 80

Dando continuidade às celebrações em homenagem ao Dia do Rock, o projeto Rock in RioMar traz mais duas atrações imperdíveis para as praças de alimentação do empreendimento. Na quinta (20), a banda Sgt. Mostarda apresenta os sucessos dos Beatles. Já na sexta (21), acontece a estreia da Caçadores da Nostalgia Alheia, com uma animada viagem aos hits dos Anos 80.

Sgt. Mostrada apresenta Tributo aos Beatles

Reconhecido como um dos mais expressivos grupos locais, a Sgt. Mostarda é um coletivo de músicos sergipanos que, há mais de uma década, revive a trajetória musical dos Meninos de Liverpool, brindando o público com habilidade musical e um repertório que passeia pelos grandes hits da banda britânica.

O quinteto, composto pelos músicos Artur Matos (guitarra, violão e voz), Rafael Ramos (teclados, guitarra e voz), Léo Airplane (guitarra e teclados), Fábio Snoozer (baixo e voz) e Rafael Júnior (bateria), promete ao público da Praça de Alimentação Rio uma performance impecável e uma noite de muito rock’n’roll.

No show, os beatlemaníacos poderão curtir canções como Hey Jude, Come Together, Let it Be, Yesterday, Eleanor Rigby, A Hard Day’s Night, Day Tripper, entre outras músicas da playlist da Sgt., que levam o público a dançar e se emocionar.

Estreia da Caçadores da Nostalgia Alheia com o melhor dos Anos 80

Na sexta (21), acontece a estreia da Caçadores da Nostalgia Alheia, trazendo a harmoniosa parceria de Maruska e Igor Rodsi em performances cativantes. A proposta da banda é contagiar o público uma seleção das músicas mais tocadas na década de 80 e que empolgavam o público Brasil afora.

No palco da Praça de Alimentação Mar, a dupla, conhecida pela potência vocal e habilidade de agitar o público de todas as idades, vai promover uma viagem no tempo relembrando os sucessos inesquecíveis de grupos como Barão Vermelho, Kid Abelha e Blitz, além de uma mistura surpreendente de artistas como Rita Lee, Wando, Gretchen, Sidney Magal, Balão Mágico, Xuxa e Trem da Alegria.

A Caçadores da Nostalgia Alheia ainda conta com músicos talentosos que dão vida a cada nota, como Deivid Badalando (baixo), John Nasio (guitarras), Rodrigo Walesa (bateria) e James Freitas (teclados). Juntos, eles apresentam uma química única e uma paixão contagiante pela música, o que certamente vai encantar a plateia presente.

As duas apresentações são gratuitas e acontecem das 19h às 20h30. o projeto é uma iniciativa do RioMar Aracaju para comemorar o Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho.

Serviço

O quê? 4ª edição do Rock in RioMar celebra o mês do Rock.

Quando? Dias 20 e 21 de julho – quinta e sexta

Horário? Das 19h às 20h30.

Acesso? Gratuito

Programação? 20/07: Sgt. Mostarda canta Beatles l Praça Rio l

21/07: Caçadores da Nostalgia Alheia – Anos 80 l Praça Mar

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação