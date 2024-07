Sgt. Mostarda e Loop Guns são as atrações do Rock in RioMar nesta semana

Rock in RioMar: segunda semana do evento traz tributos aos Beatles, Bon Jovi e Queen

A quinta edição do Rock in RioMar continua a agitar o mês de julho com apresentações imperdíveis em celebração ao rock e aos 35 anos do shopping. Na segunda semana do evento, duas bandas de destaque prometem agitar os roqueiros, transportando o público para diferentes momentos do rock mundial.

No dia 18 de julho, às 19h, a banda Sgt. Mostarda sobe ao palco da Praça de Alimentação Rio para um show especial dos The Beatles. Conhecida pela fidelidade com que recria os maiores sucessos dos meninos de Liverpool, a Sgt. Mostarda oferece uma experiência autêntica e nostálgica aos fãs. A banda se dedica a manter viva a magia dos Beatles, interpretando clássicos como “Hey Jude”, “Let It Be” e “Come Together”. Formada por músicos apaixonados pelo rock britânico dos anos 60, a Sargento não apenas reproduz as músicas, mas também manifesta a eterna energia e essência dos Beatles.

Já no dia 19 de julho, também às 19h, a Praça de Alimentação Mar será o palco da banda LOOP, que trará os maiores sucessos de Bon Jovi e Queen. Com uma performance enérgica e envolvente, o grupo garante uma noite de pura nostalgia e emoção. O repertório da LOOP inclui hits como “Livin’ on a Prayer”, “Bohemian Rhapsody” e “We Will Rock You”, proporcionando uma viagem no tempo para os amantes do rock dos anos 70 e 80. A banda é conhecida pela sua capacidade de envolver o público e recriar com precisão a sonoridade das bandas que homenageia, tornando cada apresentação uma experiência única e inesquecível.

As próximas e últimas apresentações acontecem nos dias 25 e 26 de julho, com as bandas Caju Peppers cantando os sucessos do Red Hot Chili Peppers e a LOOP, que retorna ao evento para homenagear o Guns N’ Roses.

Serviço

O quê. Segunda semana do Rock in RioMar.

Quando. Dia 18. Sgt. Mostarda (The Beatles), na Praça de Alimentação Rio l Dia 19. LOOP (Bon Jovi e Queen), na Praça de Alimentação Mar

Horário. 19h.

Classificação. Livre.

Acesso. Gratuito.

