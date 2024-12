Sgt. Mostarda encerra temporada 2024 do Café da Gente Sergipana

A banda Sgt. Mostarda retorna ao espaço cultural do Café da Gente Sergipana no dia 20 de dezembro, sexta-feira, para encerrar a temporada 2024 de shows em grande estilo. Sempre um dos pontos altos do ano, o evento promete ser mais uma celebração repleta de surpresas e boa música. Reconhecidos tanto pela crítica quanto pelo público, os músicos preparam uma noite especial que já é uma das mais aguardadas do calendário cultural do espaço.

No show “The Beatles Jam – Hits + Carreira Solo”, o quinteto presta mais um tributo à lendária banda de Liverpool. Com mais de uma década de estrada, o Sgt. Mostarda é conhecido por recriar com fidelidade os arranjos e canções que marcaram gerações, mas desta vez o repertório vai além dos clássicos gravados pelos Beatles: o público também poderá apreciar sucessos das carreiras solo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

O grupo é formado pelos talentosos Arthur Matos (guitarra, violão e voz), Rafael Ramos (teclados, guitarra e voz), Leo Airplane (guitarra e teclados), Fabio Snoozer (baixo e voz) e Rafael Jr. (bateria). Juntos, eles proporcionam uma viagem musical que cativa fãs de todas as idades, mantendo viva a essência e o legado dos “Fab Four”.

O espaço cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana, é o palco ideal para este espetáculo, consolidando sua posição como referência em eventos que celebram a cultura e a música de qualidade em Sergipe.

Os músicos prometem uma seleção impecável dos maiores hits dos Fab Four, passando pelos primeiros sucessos e chegando aos momentos mais icônicos de sua trajetória.

Além de surpresas especiais com músicas das carreiras solo de John, Paul, George e Ringo, revelando toda a magia que cada integrante espalhou após o fim da banda.

Se você é fã dos Beatles ou simplesmente quer aproveitar uma noite de boa música, este é um espetáculo que não pode ficar de fora da sua agenda. Emoção, nostalgia e os arranjos impecáveis que só o Sgt. Mostarda sabe entregar te esperam no Café da Gente Sergipana!

Garanta o seu ingresso antecipadamente pelo Sympla (link na bio @nossodomproducoes) ou via PIX solicitando a chave pelo WhatsApp: (79) 99854-1330.

Aproveite o primeiro lote promocional por apenas R$50.

Nosso Dom Produções

O show é produzido pela Nosso Dom Produções, que atua na promoção de eventos culturais em Sergipe, valorizando a cena artística local e proporcionando experiências memoráveis ao público.

Com uma trajetória consolidada, a produtora reafirma seu compromisso de oferecer projetos de excelência e fomentar a cultura na região.

Informações sobre o evento:

Data: 20 de dezembro, sexta-feira

Horário: 20h

Local: Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana – Anexo ao Museu da Gente Sergipana, Aracaju/SE

Fonte e foto assessoria