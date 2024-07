Sheyla denuncia problemas de infraestrutura em comunidade do Bairro Industrial

A vereadora Sheyla Galba (UB) cobrou, na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), obras de infraestrutura para a comunidade que reside nas imediações da Travessa Carlos Silveira, no bairro Industrial. Em pronunciamento, nesta terça-feira (02), a parlamentar expôs os registros da visita que fez aos moradores da localidade.

Sheyla viu de perto os problemas decorrentes do esgoto a céu aberto com o qual os moradores são obrigados a conviver há cerca de 30 anos, gerando problemas nos imóveis e também riscos à saúde da população. “Várias casas da região estão comprometidas com rachaduras que são causadas pelas infiltrações”, citou.

A vereadora também destacou que os moradores aguardam há 10 anos para que um projeto de urbanização e saneamento básico da região saia do papel. “A fedentina é insuportável, uma moradora me disse ter encontrado mais de 10 ratos dentro de casa em uma semana. Mas, o mais revoltante é que eles pagam IPTU, taxa de esgoto e no sistema da Prefeitura consta como se a rua estivesse pavimentada”, disse Sheyla.

Galba lamentou o fato de que a atual gestão já ficou 16 anos no Poder e até hoje permanece insensível à realidade difícil dessa comunidade. A vereadora se comprometeu a buscar informações e trabalhar para viabilizar as soluções de requalificação da infraestrutura na localidade.

