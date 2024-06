Sheyla Galba defende ampliação dos leitos pediátricos em Aracaju

A vereadora Sheyla Galba (UB) voltou a alertar as autoridades para a situação de emergência da pediatria em Sergipe e, em pronunciamento na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), cobrou o aumento do número de leitos disponíveis na rede municipal da capital sergipana.

A parlamentar visitou o Hospital Fernando Franco, na zona sul da cidade, e constatou a disponibilidade de apenas três leitos críticos, que servem como uma espécie de estabilização para pacientes que aguardam vagas em UTI. Ela apontou a necessidade de ampliação desse quantitativo.

“Além do período de sazonalidade das doenças respiratórias, nós estamos na época em que há muitas fogueiras e fumaça de fogos nas ruas por causa dos festejos juninos. Nós pais e responsáveis precisamos redobrar os cuidados com nossas crianças, mas a gestão municipal também precisa se preparar para um eventual aumento da demanda”, explicou a vereadora.

Sheyla Galba ressaltou que após sua cobrança feita na tribuna da CMA, o governo do Estado adotou medidas para melhorar a assistência pediátrica nas unidades estaduais. “Eu quero parabenizar o governador Fábio Mitidieri e me somar ao seu pedido de colaboração dos municípios para que atuem de maneira integrada e garantam atendimento de qualidade em todas as portas de entrada”, completou.

Foto Gilton Rosas

Da assessoria