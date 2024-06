Sheyla Galba denuncia abandono de unidades da Fundat em Aracaju

A vereadora Sheyla Galba (UB) expôs, nesta terça-feira (18), a situação de abandono de unidades da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). Na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), a parlamentar defendeu a revisão da política de qualificação profissional e fomento ao emprego no município.

Nas últimas semanas, Sheyla visitou os prédios onde funcionam as Unidades de Qualificação Profissional da Fundat no Inácio Barbosa e no Porto Dantas, em ambos se deparou com um cenário de completo descaso da gestão e a insatisfação da população.

“Em março de 2023 eu já tinha ido à Fundat do Inácio Barbosa e tudo estava abandonado. Voltei lá agora e nada mudou, os equipamentos do que era uma cozinha industrial estão jogados às traças. No Porto Dantas, o abandono se repete”, disse Galba.

A vereadora lembrou que essas unidades foram concebidas para ampliar o acesso da população às oportunidades de desenvolvimento profissional e, consequentemente, mais dignidade, especialmente aos aracajuanos que vivem em regiões mais vulnerabilizadas.

“É lamentável porque esses eram espaços que permitiam que as pessoas fizessem cursos e fossem inseridas no mercado de trabalho, como aconteceu com uma senhora que me procurou no Inácio e disse que foi através daquela unidade que conseguiu um emprego em um hotel, onde trabalhou por cinco anos”, relatou a vereadora.

Para Sheyla, a situação reflete a falta de “prioridade em questões essenciais para a população aracajuana” por parte da gestão municipal.

