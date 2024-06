Shopping Aracaju se prepara para o Dia dos Namorados

Collab entre Pérola Joias e RioMar Aracaju promete aquecer o Dia dos Namorados

Ação vai brindar os apaixonados com uma linda gargantilha em prata rodinada, com pingente ‘ponto de luz’

A época mais romântica do ano se aproxima e para transformar o Dia dos Namorados em um momento inesquecível, o RioMar Aracaju encontrou um jeito de deixar os enamorados ainda mais apaixonados. Em parceria com a Pérola Joias, o shopping promove uma campanha que vai presentear e incrementar os presentes trocados na data, com uma lindeza de mimo.

Para participar, o cliente deve realizar compras no período de 3 a 12 de junho, no valor de R$ 200,00 nas lojas e quiosques do shopping, cadastrando as notas fiscais no App RioMar Aracaju. O valor das notas adicionado a R$ 40,00, dá direito a uma gargantilha em prata rodinada, com pingente ponto de luz em zircônia.

A iniciativa busca não apenas estimular as compras no período que antecede o Dia dos Namorados, mas também oferecer um presente especial que simbolize o amor e o carinho entre os casais. A gargantilha da Pérola Joias promete ser um atrativo a mais, encantando os participantes e proporcionando uma lembrança duradoura da data.

Com esta campanha, o RioMar Aracaju reforça seu compromisso em proporcionar uma experiência diferenciada, que vai aquecer ainda mais os corações apaixonados neste Dia dos Namorados. Para mais informações, basta acessar o App RioMar Aracaju e conferir o regulamento da campanha. Vale destacar que a ação é limitada ao período mencionado.

O shopping conta com inúmeras opções para presentear, como moda, acessórios, cosméticos, perfumaria, joias, eletrônicos, calçados e serviços para todo estilo de casal. Os apaixonados também podem desfrutar de uma almoço ou jantar romântico nos restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão, Madero ou Outback e nas praças de alimentação do empreendimento, pegar um cineminha ou se divertir nos novos brinquedos do Game Station.

Serviço

O quê. Campanha promocional para o Dia dos Namorados.

Quando? De 3 a 12 de junho de 2024.

Dinâmica da campanha? Compras a partir de 200 reais + 40 reais dão direito a uma gargantilha de 45cm, em prata rodinada, com pingente ponto de luz em zircônia, da Pérola Joias.

Onde trocar? No primeiro piso do RioMar Aracaju, ao lado da Farmácia Pague Menos.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação