Shopping entra na onda cor-de-rosa e se veste com a temática da Barbie

Os vários tons de rosa invadiram o mundo, em uma reverência à Barbie, boneca queridinha que, há mais de 60 anos, habita o imaginário de várias gerações. Em alta desde o ano passado, a tendência ‘barbiecore’ transformou-se em fenômeno com a estreia do live-action, que tem atraído para as salas de cinema fãs de todos os gêneros.

Em Aracaju, a Barbie mania também chegou em alta ao RioMar Shopping, com a produção de ambientes instagramáveis, fachada com iluminação rosada, painel cenográfico e muitos acessórios cor-de-rosa espalhados pelos corredores. No segundo piso, uma collab entre o shopping e a marca Piccadilly brindam o público com uma caixa de brinquedo, onde o visitante pode vivenciar uma experiência instagramável no universo da boneca.

Nas lojas de departamento há uma infinidade de produtos inspirados na personagem, como squeeze, roupão, sapatos, óculos, pijamas, moletom e até modelador de cílios. Nos cardápios de hamburguerias e restaurantes, sanduíches e pratos também estão rosé e as vitrines das lojas ofertam looks em todos os tons de pink.

Inspirado em alguns ambientes da Barbie Dreamhouse, a PBKids produziu um espaço especial, que chama a atenção pela riqueza de detalhes. Frases de efeito, tapetes, balões, pufes e uma linda caixa da boneca fazem parte da decoração.

No parque eletrônico Game Station, as crianças também podem aproveitar a onda cor-de-rosa, no ambiente instagramável instalado na entrada da loja. O cenário brinca com painel de balões e acessórios para compor as fotos.

Para quem vai assistir ao filme da Barbie, a novidade do snack bar do Cinemark é a pipoca cor-de-rosa, feita em parceria com a Bubbaloo. O petisco, no sabor caramelo, também recebeu o tom inspirado na boneca. E para quem quiser adquirir o ingresso antecipadamente, no conforto de casa, é só acessar o site do Cinemark ou o SuperApp RioMar Aracaju.

