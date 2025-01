Shopping Jardins Aracaju apresenta “Uma Aventura Congelante”

Quando fevereiro chegar, a programação de lazer das famílias ganhará doses extras de frescor, entretenimento e emoção em Aracaju (SE). Nos sábados, 1º e 8 de fevereiro, o Shopping Jardins brinda crianças, jovens, adultos e idosos com o espetáculo “Uma Aventura Congelante”, musical sobre amizade, coragem e esperança. O acesso será gratuito e a apresentação artística promete encantar o público, a partir das 14h na pista de patinação no gelo, localizada na Praça de Eventos Ipê.

O espetáculo conta a história de duas princesas de um reino distante. Com poderes mágicos, uma delas é coroada rainha e, assustada com seus poderes, foge do reino. Acompanhada por um vendedor de gelo, sua irmã parte em uma aventura congelante na esperança de encontrá-la e acabar com a terrível maldição de inverno eterno, que está provocando o congelamento do reino.

A programação do verão 2025 no Shopping Jardins conta ainda com outras três atrações para crianças e adultos.

Iceland

Funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h, a pista de patinação no gelo Iceland recebe crianças a partir de 2 anos e adultos na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo. O espaço dispõe de instrutores que auxiliam os patinadores iniciantes e todos os participantes devem usar o kit de proteção com capacete, cotoveleira, joelheira e luva fornecido pela Iceland. As crianças de 2 a 4 anos brincam nos trenós conduzidos por um monitor e os maiores já podem patinar. Os ingressos estão à venda na bilheteria da atração e pessoas que usam cadeira de rodas também podem acessar a pista.

Hello Kitty & Amigos

No Estacionamento D, as crianças a partir de 2 anos e os adultos aproveitam o parque inflável Hello Kitty & Amigos. A atração ao ar livre oferece diversão em uma área de 1.400 m², com labirinto, escorregador, túnel, pula-pula, donuts de almofadas, obstáculos e escalada. O parque funciona de sexta-feira a domingo, das 16h às 22h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do parque ou acessando a plataforma Sympla.

Hello Kitty Parade

A exposição inédita em Sergipe acontece em três pontos do Shopping Jardins: em frente à loja C&A; na Praça Ipê, em frente à Centauro, e próximo à Portaria B, em frente a Lojas Americanas. A mostra reúne 12 esculturas da Hello Kitty personalizadas por artistas de diferentes estilos. A visitação é gratuita.

Uma Aventura Congelante

O quê? Apresentação artística no gelo, com muita música e dança, que retrata a história de duas princesas de um reino distante.

Quando? Sábados, 1º e 8 de fevereiro de 2025, a partir das 14 horas.

Onde? Pista de patinação no gelo localizada na Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Texto e foto Lotti e Caldas Comunicacao