Shopping Jardins Aracaju brinda os pais com moto BMW zero quilômetro

De 29 de julho a 21 de agosto, cada R$ 250 em compras vale um número da sorte

Em homenagem ao Dia dos Pais, o Shopping Jardins preparou uma surpresa à altura da data e convida o público a participar de uma promoção que promete acelerar o coração de várias gerações. De 29 de julho a 21 de agosto, a cada R$ 250 em compras realizadas nas lojas do shopping, o cliente garante um número da sorte para concorrer a uma verdadeira joia sobre duas rodas: uma moto BMW G 310 R zero quilômetro.

O sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 23 de agosto, e o nome da pessoa contemplada será divulgado através das redes sociais. Para participar, basta baixar o aplicativo do Shopping Jardins (disponível para Android e iOS), cadastrar as notas fiscais e fazer o upload das fotos dos comprovantes de compra, seguindo as orientações do sistema. O regulamento completo está disponível no app e a campanha conta com a devida autorização do Ministério da Fazenda.

Pensando na comodidade de todos, o shopping disponibilizará um ponto de informações localizado em frente à C&A, com promotoras preparadas para tirar dúvidas sobre o regulamento da campanha e auxiliar os participantes que tenham dificuldade em cadastrar as notas fiscais no aplicativo.

“O Dia dos Pais é uma data especial, que celebra o amor, o cuidado e os vínculos familiares. Queremos tornar esse momento ainda mais inesquecível, presenteando nossos clientes com um prêmio de alto valor agregado e muita personalidade. A BMW G 310 R é sinônimo de liberdade, arrojo e estilo — características que também traduzem a nossa proposta enquanto centro de compras e experiências”, afirma Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

Para mais informações sobre o regulamento da promoção é só acessar o aplicativo do Shopping Jardins.

