Shopping Jardins Aracaju promove Colônia de Férias Bem Querer

Está aberta a temporada da diversão e da alegria. E opções não faltam para a garotada curtir as férias no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A programação conta com recreação no Balacobaco Kids, filmes no Cinemark, brincadeiras no Puppy Play e no Parque Fazendinha TacTacs, passeios a bordo dos carros elétricos da KidsCar, aventuras no parque inflável Big Fun. E o que já é bom, está ainda melhor. Isso porque, até o dia 19 de julho, o empreendimento promove a Colônia de Férias Bem Querer e a criançada tem a oportunidade de se divertir pra valer com a supervisão de profissionais experientes, proporcionando mais tranquilidade às famílias.

Além de aproveitar as atrações do Shopping Jardins, o participante tem a oportunidade de se entreter com as atividades lúdicas, sensoriais, criativas e dinâmicas desenvolvidas pela Bem Querer Educa, empresa especializada em primeira infância e recreação diferenciada, composta por profissionais experientes na área da Pedagogia.

“O nosso trabalho é baseado na abordagem italiana Reggio Emilia, que exalta o protagonismo da criança, valoriza a individualidade e estimula a criatividade. Temos momentos supervisionados, em que os instrutores explicam, por exemplo, sobre formas geométricas, formação das cores e outros assuntos relacionados às atividades do dia e outros momentos voltados ao brincar livre”, explica o educador Davi Cavalcante, fundador da Bem Querer Educa.

A Colônia de Férias funciona no Espaço Jardins, em frente ao Bob´s da Praça de Alimentação Arcos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h para os pequenos de 3 a 5 anos, e das 13h30 às 17h30 para a garotada de 6 a 12 anos. De segunda a sexta das 17h30 às 22 horas e aos fins de semana, o espaço está aberto para o Brincar Livre de crianças que não estão inscritas na colônia, com ingresso individual no valor de R$30 com direito a 30 minutos de diversão.

O turno na Colônia de Férias tem o valor individual de R$100, com direito a lanche. A atração conta com valores diferenciados para grupos de crianças e pacotes para mais dias de diversão. As inscrições para a Colônia de Férias devem ser realizadas, previamente, no Espaço Jardins ou pelo WhatsApp (79) 99985-9092.

Confira a programação das duas primeiras semanas:

Quarta-feira, 19 de junho

Baby (3 a 5 anos) – 8h às 12h: Pintura livre com tinta vegetal, Musicalização e Brincar livre no Espaço Bem Querer;

Kids (6 a 12 anos) – 13h30 às 17h30: Experiências científicas (vulcão), Puppy Play e Brincar livre no Espaço Bem Querer.

Quinta-feira, 20 de junho

Baby (3 a 5 anos) – 8h às 12h: Garrafas sensoriais, Balacobaco Play e Brincar livre no Espaço Bem Querer;

Kids (6 a 12 anos) – 13h30 às 17h30: Brincadeiras antigas (corda, elástico, peteca, pião), Brinquedos de sucata (garrafa pet) e Brincar livre no Espaço Bem Querer.

Sexta-feira, 21 de junho

Baby (3 a 5 anos) – 8h às 12h: Festa junina e Brincar livre no Espaço Bem Querer;

Kids (6 a 12 anos) – 13h30 às 17h30: Festa junina e Brincar livre no Espaço Bem Querer.

Sábado, 22 de junho

Recreação (3 a 12 anos) – 10h às 22h: Brincar livre no Espaço Jardins.

Domingo, 23 de junho

Recreação (3 a 12 anos) – 14h às 20h: Brincar livre no Espaço Jardins.

Terça-feira, 25 de junho

Baby (3 a 5 anos) – 8h às 12h: Brinquedos de sucata (garrafa pet), Balacobaco Play e Brincar livre no Espaço Bem Querer;

Kids (6 a 12 anos) – 13h30 às 17h30: Funcional Kids; Cinemark e Brincar livre no Espaço Bem Querer.

Quarta-feira, 26 de junho

Baby (3 a 5 anos) – 8h às 12h: Caixa sensorial com areia, Musicalização e Brincar livre no Espaço Bem Querer;

Kids (6 a 12 anos) – 13h30 às 17h30: Plantio de mudas, Puppy Play e Brincar livre no Espaço Bem Querer.

Quinta-feira, 27 de junho

Baby (3 a 5 anos) – 8h às 12h: Teatro de sombras, Balacobaco Play e Brincar livre no Espaço Bem Querer;

Kids (6 a 12 anos) – 13h30 às 17h30: Parque inflável BigFun, Brinquedos de sucata (papelão) e Brincar livre no Espaço Bem Querer.

Sexta-feira, 28 de junho

Baby (3 a 5 anos) – 8h às 12h: Circuito Psicomotor, Contação de história e Brincar livre no Espaço Bem Querer;

Kids (6 a 12 anos) – 13h30 às 17h30: Show de Talentos e Brincar livre no Espaço Bem Querer.

A programação completa da Colônia de Férias Bem Querer está disponível no site shoppingjardins.com.br e no perfil @BemQuererEduca no Instagram.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

