Shopping Jardins celebra a chegada do Papai Noel com grandiosa parada natalina

Espetáculo gratuito acontece nesta quinta-feira, 6 de novembro, em Aracaju (SE)

Um desfile de luzes, cores e emoções dará as boas-vindas ao Bom Velhinho no Shopping Jardins. Nesta quinta-feira, 6 de novembro, a partir das 18h, o empreendimento promove um grande espetáculo para receber o Papai Noel e celebrar a alegria do Natal com toda a família. Mais de 70 artistas participarão da parada “Um Sonho de Natal”, encantando o público com música, dança e personagens que parecem ter saído dos contos natalinos. O acesso é gratuito.

O desfile, que abre a temporada 2025 do tradicional espetáculo realizado pela Fecomércio, terá início em frente à Portaria A e seguirá até a Portaria D, próximo à loja Riachuelo, em um percurso repleto de alegria e emoção. Alegorias, malabaristas, bailarinos e personagens graciosos embalados por músicas natalinas prometem emocionar crianças, jovens, adultos e idosos, anunciando a chegada do Papai Noel, que desfilará em carro aberto.

Após a apresentação, o Bom Velhinho seguirá para o Camarim do Noel, instalado em frente à livraria Escariz, onde receberá as famílias para fotos. O acesso ao camarim será gratuito, mediante reserva prévia pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). Até o dia 23 de dezembro, o Papai Noel atenderá o público de terça a domingo, das 14h às 20h, com pausas de 30 minutos para alimentar as renas. No dia 24 de dezembro, o atendimento será das 12h às 18h.

Respeitável, público!

Neste ano, o Natal do Shopping Jardins ganha o brilho e a alegria do universo circense com o tema “O Grande Espetáculo: Natal”. A decoração interativa na Praça de Eventos Ipê conta com escorrega, xícara giratória, brinquedo acessível, carrinho de pipoca e o simpático Urso Mágico, compondo um cenário de pura fantasia. O acesso aos brinquedos é gratuito, mediante reserva no aplicativo.

As atrações continuam ao longo da temporada com as Paradas Natalinas nos dias 22 e 29 de novembro, 6 e 13 de dezembro, sempre às 16h, e com o Jardim Encantado, que transforma a área verde central em um espaço de luzes e cores, aberto à visitação de sexta a domingo, das 18h às 21h. A programação inclui ainda apresentações de corais natalinos (29/11, 06 e 13/12 – às 18h) e eventos especiais como o “Tchau, bubu!”, um momento lúdico para as crianças se despedirem da chupeta, e a Bilheteria dos Sonhos, que estimula a solidariedade com a doação de brinquedos.

Para visitar o Jardim Encantado, tirar fotos com Papai Noel, acessar os brinquedos da Praça Ipê e participar do Tchau, bubu!, o visitante deve fazer a reserva acessando o aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

Um Sonho de Natal

O quê? Grandiosa parada natalina com mais de 70 artistas celebra a chegada do Papai Noel e promete emocionar toda a família.

Quando? Quinta-feira, 6 de novembro, a partir das 18h.

Onde? Saída em frente à Portaria A do Shopping Jardins e chegada na Portaria D – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito. Reserva para fotos com Papai Noel no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

