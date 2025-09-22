Shopping Jardins celebra o Dia do Sorvete com distribuição de casquinhas

Para deixar a data ainda mais saborosa, o Shopping Jardins promove, nesta terça-feira, 23 de setembro, uma ação especial em celebração ao Dia do Sorvete. Das 15h às 19h, os clientes que forem à Portaria A (ao lado do restaurante Tio Armênio) e realizarem o cadastro no aplicativo do Shopping Jardins receberão um voucher para retirar uma casquinha grátis no Bob’s.
Os vouchers são limitados e a promoção é válida exclusivamente para o dia 23, limitada a uma casquinha por CPF. A retirada do sorvete deverá ser feita no Bob´s da Praça de Alimentação Arcos na terça-feira, 23.
Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação