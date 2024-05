Shopping Jardins disponibiliza estação de carregamento de veículos elétricos

A população sergipana e os visitantes que chegam a Aracaju contam com mais uma comodidade oferecida pelo Shopping Jardins. Em parceria com a BYD, o empreendimento localizado no bairro Jardins disponibiliza duas vagas de estacionamento exclusivas para o carregamento de carros elétricos.

Os pontos com dois carregadores de bateria ficam em frente ao restaurante Tio Armênio, ao lado da Portaria A, e são compatíveis com qualquer veículo elétrico ou híbrido que tenha entrada AC.

Os equipamentos têm potência de 7,5 KWH e podem ser utilizados pelos visitantes sem qualquer custo extra.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

