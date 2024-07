Shopping Jardins e Fundação Mamíferos Aquáticos promovem campanha de troca de material reciclável por mini cacto

Ação acontece nesta quarta-feira, 17 de julho, em Aracaju (SE), e celebra o Dia de Proteção às Florestas

Com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da preservação dos biomas naturais, o Shopping Jardins e a Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) realizam campanha de troca de materiais recicláveis por um mini cacto. Dez itens recicláveis ou cinco garrafas pet dão direito a uma planta, mediante apresentação de cadastro de usuário no Shopping Jardins App (Android e iOS). A troca é limitada a um mini cacto por CPF cadastrado e acontece, a partir desta quarta-feira, 17 de julho, na FMA Store instalada próximo ao Café São Braz (Portaria A).

A campanha celebra o Dia de Proteção às Florestas, comemorado em 17 de julho. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), cerca de 20% das espécies do planeta vivem no Brasil, especialmente na Floresta Amazônica, o que ratifica a relevância da data.

Além de sua importância ambiental, a celebração conecta-se à cultura e ao folclore brasileiros. O 17 de julho foi escolhido por se tratar do Dia do Protetor das Florestas, também conhecido como Curupira. Segundo as lendas nacionais, o menino de cabelo vermelho e pés para trás cuida das matas e as protege das agressões dos homens.

A campanha de troca de recicláveis por mini cacto segue no Shopping Jardins enquanto durar o estoque de plantas. O atendimento na FMA Store acontece, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação