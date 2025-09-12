Shopping Jardins em Aracaju premia cliente com moto BMW 0km

Jéssica Almeida da Silva é a ganhadora da campanha do Dia dos Pais 2025 promovida pelo Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A felizarda estava em viagem quando recebeu a ligação da equipe do empreendimento informando que ela foi premiada com uma motocicleta BMW, modelo G310 R, 0km.

A promoção aconteceu entre 29 de julho e 21 de agosto e, nesse período, os clientes que acumularam R$250 em compras nas lojas do shopping tiveram direito a números da sorte para concorrer ao prêmio. Conforme previsto em regulamento, a apuração aconteceu no dia 25 de agosto, a partir do resultado da Loteria Federal de 23 de agosto de 2025.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação