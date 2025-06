Shopping Jardins ganha espaço para troca de figurinhas, em Aracaju

Colecionadores de cards e amantes do futebol podem interagir no ambiente em frente à Escariz

A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA tem agitado torcedores em diferentes países, especialmente no Brasil. Conectado com a paixão nacional pelo futebol, o Shopping Jardins entra em campo na torcida pelos times brasileiros e brinda os apreciadores do esporte e dos tradicionais cromos com um espaço exclusivo para a troca de figurinhas. O ambiente com mesas e bancos temáticos fica em frente à livraria Escariz (Portaria A) e está disponível ao público durante todo o horário de funcionamento do shopping. Às terças e quintas-feiras, das 14h às 20h, acontecem encontros de colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo de Clubes 2025, proporcionando a crianças e adultos a oportunidade ideal para a socialização e a busca por cards que faltam para completar seus álbuns.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

