Shopping Jardins inicia temporada de liquidação nesta quinta-feira

De 6 a 9 de julho, o consumidor sergipano aproveita ofertas exclusivas com descontos que chegam a 70% nas lojas físicas e no Shopping Jardins Superapp

A partir desta quinta-feira, 6 de julho, a aguardada liquidação BBB do Shopping Jardins promete aquecer a temporada de promoções do comércio em Aracaju (SE). Até domingo, 9 de julho, acontece o BBB Inverno 2023, com tudo de bom, bonito e barato no Shopping Jardins, e a população sergipana tem a oportunidade de aproveitar ofertas exclusivas, com descontos que chegam a 70% nas lojas físicas e no Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS).

Para quem busca renovar o guarda-roupa, repaginar a decoração da casa ou atualizar os eletrodomésticos e itens de tecnologia, o Shopping Jardins dispõe de produtos com preços especiais nos segmentos de moda feminina, masculina e infantil, calçados, acessórios, perfumaria, telefonia, utilitários, eletrodomésticos, artigos para o lar, dentre outros.

Ganhe ingresso para o Samba Aracaju

Durante o período promocional, o Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) presenteia o consumidor com ingresso para o evento ‘Samba Brasil Aracaju 2023’. Os pedidos a partir de R$ 120 realizados de 6 a 9 julho chegam com um ingresso para o evento que será realizado por Teo Santana Produções, em 22 de julho na Orla da Praia de Atalaia. O regulamento completo da promoção está disponível em shoppingjardins.com.br.

Confira algumas ofertas

Cabo Motorola microUSB de R$49 por R$14,90; fritadeira elétrica air fryer Mondial 4 litros de R$529,99 por R$349,90; fone de ouvido Samsung Galaxy bluetooth de R$1198,79 por R$499 na Nagem; max over BluK de R$349,90 por R$209,90; vestido longo BluK de R$398,90 por R$279,90; vestido infantil Malwee Kids de R$69,90 por R$55,90; bolsa drapeada SL Handbags de R$ 249,90 por R$ 199,90; kit Mondial com batedeira, liquidificador e extrator na Le Biscuit de R$ 419,99 por R$ 299,99; cortador de cabelo Britânia na Le Biscuit de R$149,99 por R$74,99 são algumas das oportunidades encontradas no Shopping Jardins SuperApp.

O canal de compras online opera de acordo com o horário das lojas físicas, atendendo a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. As refeições chegam em até uma hora e os demais produtos são entregues em até duas horas.

No feriado deste sábado, 8 de julho, o Shopping Jardins estará aberto a partir do meio-dia, com operações de alimentação e lazer funcionando das 12h às 21h; grandes marcas das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

