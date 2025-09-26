Shopping Jardins lança sua primeira comunidade no WhatsApp em Aracaju

Quer ficar por dentro das novidades do Shopping Jardins? Para estabelecer uma conexão ainda mais próxima com o público, o empreendimento acaba de lançar a comunidade Jardins em Família. O primeiro grupo do shopping no WhatsApp é voltado para pais, mães e familiares com crianças de até 12 anos e oferece uma série de benefícios exclusivos: informações em primeira mão sobre eventos, acesso antecipado às reservas de atrações infantis, além de novidades dos lojistas e promoções especiais. Para fazer parte da comunidade, basta acessar o link disponível no perfil do Shopping Jardins no Instagram.

A iniciativa segue uma tendência global que utiliza mensageiros online como canais de proximidade, interação e conveniência no dia a dia.

“Queremos estar ainda mais próximos das famílias, interagir de forma leve e constante. A comunidade busca fortalecer a relação de confiança e carinho com os nossos clientes, mantendo viva a conexão com tudo que o Jardins tem a oferecer”, destaca Acácia Sandes, gerente de Marketing do Shopping Jardins.

A proposta é simples, mas poderosa: levar o Shopping Jardins para mais perto do cotidiano das famílias sergipanas, criando uma extensão digital da experiência vivida nos corredores do empreendimento.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto: FreePik