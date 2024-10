Shopping Jardins presenteia clientes com ingressos para o cinema

Nesta semana, os clientes do Shopping Jardins que realizarem o pagamento do estacionamento utilizando o aplicativo do centro de compras (Android e iOS) serão presenteados com um ingresso para o cinema.

A promoção acontece até sexta-feira, 11 de outubro, ou enquanto durar o estoque de bilhetes. Para retirar o presente, o cliente deve ir à Central de Atendimento ao Cliente (CAC), próximo à Portaria D, e apresentar o comprovante de pagamento. A promoção é limitada a um ingresso por CPF cadastrado.

Fonte e foto Lotti+Caldas Comunicação