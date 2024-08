Shopping Jardins presenteia os pais com camisas esportivas

A partir desta quinta-feira, 1º de agosto, as compras realizadas no empreendimento dão direito a uma T-shirt

Correr na Sementeira, jogar bola, pedalar na Orla de Atalaia, curtir o parque inflável e o cinema no Shopping Jardins. Os momentos de lazer em família ganham ainda mais estilo com a campanha de Dia dos Pais do empreendimento localizado na zona Sul de Aracaju (SE). A partir desta quinta-feira, 1º de agosto, as compras a partir de R$200 efetuadas no Shopping Jardins dão direito a uma T-shirt esportiva. A promoção é válida até o dia 10 de agosto de 2024 ou enquanto durar o estoque dos presentes, o que ocorrer primeiro. O cliente pode escolher entre dois modelos, conforme disponibilidade do tamanho desejado.

Para resgatar o presente, basta o consumidor juntar as notas fiscais, totalizando R$200 em compras realizadas no Shopping Jardins de 1º a 10 de agosto de 2024, cadastrá-las no aplicativo do shopping (Android e iOS) e apresentar o QR Code de confirmação no Posto de Trocas da campanha. A promoção é limitada a uma camiseta esportiva por CPF cadastrado e a retirada está sujeita ao modelo e tamanho disponíveis no momento da troca.

O Posto de Trocas da campanha de Dia dos Pais está localizado no corredor principal, em frente à Praça Girassol do Shopping Jardins e o atendimento acontece de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O regulamento completo está disponível no site e no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

