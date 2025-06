Shopping Jardins promove a ‘Robô Ciência Experience’, em Aracaju

Atividades gratuitas para as crianças acontecem neste sábado e domingo, 14 e 15 de junho, em Aracaju

Atenção, garotada! Prepare-se para viver um fim de semana repleto de diversão, criatividade e inovação. Neste sábado e domingo, 14 e 15 de junho de 2025, o Shopping Jardins realiza a ‘Robô Ciência Experience’ e convida as meninas e os meninos a explorarem o fascinante universo da robótica e da tecnologia. As atividades acontecem das 15h às 19h em um cenário que instiga a imaginação: o circuito LEGO® Minecraft®, instalado na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo. O acesso é gratuito, mediante agendamento prévio pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

A atração é voltada para as crianças de 2 a 14 anos de idade e será realizada em sessões de 25 minutos, sendo a primeira iniciada às 15 horas e a última às 18h30. Durante a experiência proporcionada pela Escola Robô Ciência, os participantes terão a oportunidade de conhecer princípios básicos da robótica e colocar a mão na massa, construindo projetos com peças LEGO® Minecraft® e se aventurando em desafios com garras, além de tirar fotos com os graciosos robôs NAO e o RC8.

O regulamento completo está disponível no aplicativo do Shopping Jardins.

Tecnologia, inovação e futuro

Mais que uma escola de robótica, a Robô Ciência está presente em 19 estados brasileiros e desenvolve programas voltados para desbravar o potencial de cada estudante, equipando-os com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do futuro com confiança e criatividade. A escola atua como facilitadora da jornada de cada criança rumo à realização pessoal e sucesso profissional, moldando uma geração que será conhecida pela capacidade de inovar, adaptar-se e liderar em um mundo em constante evolução.

Um mundo de aventuras

O evento LEGO® Minecraft® segue no Shopping Jardins até o dia 30 de junho, proporcionando experiências criativas que estimulam o raciocínio e a imaginação da garotada. A atração é voltada a crianças de 18 meses a 12 anos de idade e a entrada é gratuita, mediante reserva prévia pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). Jardim LEGO® DUPLO para os pequenos de até três anos, Espaço Construção LEGO® Minecraft®, estação com tablets para os participantes jogarem Minecraft®, exposição de playsets e ambientação temática para fotos integram as atrações. O circuito de diversão funciona, de segunda a quinta-feira, das 12h às 20h; sextas e sábados, das 10h às 22h; e aos domingos: das 12h às 20h, em sessões de 30 minutos cada.

‘Robô Ciência Experience’

O quê? Atividades interativas para crianças de 2 a 14 anos explorarem o mundo da robótica e da tecnologia e se aventurarem no universo LEGO®Minecraft®.

Quando? Sábado e domingo, 14 e 15 de junho de 2025, das 15h às 19h (última sessão iniciada às 18h30).

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Gratuito, mediante reserva prévia pelo app do Shopping Jardins (Android e iOS).

Foto: Arquivo Robô Ciência

