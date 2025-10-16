Shopping Jardins promove ação gratuita de cuidado com a saúde ocular

Iniciativa será realizada pelo Hospital de Olhos de Sergipe neste fim de semana, 18 e 19 de outubro, em Aracaju

Neste sábado e domingo, 18 e 19 de outubro, o Shopping Jardins realiza uma ação especial dedicada à promoção da saúde do idoso, em parceria com o Hospital de Olhos de Sergipe. O atendimento gratuito acontecerá no corredor da Kalunga, próximo à Praça de Eventos Orquídea, das 10h às 22h no sábado (18) e das 14h às 20h no domingo (19).

Durante a iniciativa, o público poderá realizar avaliação de fundo de olho, voltada à verificação da retina, e receber as orientações iniciais para os cuidados necessários. A equipe médica do Hospital de Olhos de Sergipe também vai oferecer orientações sobre as principais doenças oculares, esclarecer dúvidas e compartilhar informações sobre prevenção e cuidados com a visão.

A ação busca alertar para a saúde ocular, especialmente entre as pessoas idosas, público mais suscetível a condições como glaucoma, catarata e degeneração macular relacionada à idade.

“Essa parceria com o Hospital de Olhos de Sergipe reforça o nosso propósito de promover ações que gerem impacto positivo e incentivem hábitos de saúde e prevenção”, destaca Acácia Sandes, gerente de Marketing do Shopping Jardins.

Cuidados com a Saúde Ocular

O quê? Avaliação e orientações gratuitas sobre saúde ocular, em parceria com o Hospital de Olhos de Sergipe.

Quando? Sábado, 18 de outubro, das 10h às 22h, domingo, 19 de outubro, das 14h às 20h.

Onde? Corredor da loja Kalunga no Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto: FreePik