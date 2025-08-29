Shopping Jardins promove campanha de adoção animal neste sábado

O Shopping Jardins realiza neste sábado, 30 de agosto, mais uma edição da campanha Amigo Pet, iniciativa voltada à adoção responsável de cães e gatos resgatados. A ação acontece das 16h30 às 19h30, no Estacionamento B, próximo à entrada das Lojas Americanas, em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa).

Cerca de 20 animais, entre filhotes e adultos, estarão disponíveis para ganhar um novo lar. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade.

Além da adoção, o público também terá a oportunidade de colaborar com o trabalho da Adasfa por meio da doação de itens como ração para cães e gatos, arroz para cães, medicamentos, materiais de limpeza e hospitalares, toalhas e lençóis usados. Doações financeiras podem ser feitas via Pix, utilizando a chave 07.173.074/0001-79.

A campanha busca chamar a atenção da sociedade para o abandono de pets e sensibilizar para a importância da adoção consciente, oferecendo aos animais resgatados a chance de viver em um lar seguro, com carinho e dignidade.

Amigo Pet

O quê? Campanha de adoção de cães e gatos resgatados.

Quando? Sábado, 30 de agosto de 2025, das 16h30 às 19h30.

Onde? Estacionamento B do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação