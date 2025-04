Shopping Jardins promove mais uma campanha de adoção animal dias 12 e 13

Evento será realizado nos dias 12 e 13 de abril, em parceria com o programa Aju Animal, ofertará vacinação antirrábica gratuita e reunirá cerca de 70 pets em busca de tutores

Neste fim de semana, o Shopping Jardins, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realiza mais uma campanha de adoção consciente de animais, através do programa Aju Animal e do projeto Amigo Pet. A ação acontece neste sábado e domingo, 12 e 13 de abril, das 16 às 20 horas, no Espaço Jardins, em frente à loja Magazine Luiza.

Cerca de 70 pets, entre cães e gatos adultos e filhotes, estarão à espera de um tutor amoroso para levá-los para casa. O interessado em adotar um animal de estimação precisa ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade. Os animais adotados seguem para o novo lar microchipados, vacinados e vermifugados.

O evento contará com o apoio do Centro de Zoonoses, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que oferecerá atendimentos veterinários, vacinação antirrábica e testes rápidos para diversos tipos de doenças.

A campanha reforça a atenção do Shopping Jardins com a causa animal e responsabilidade socioambiental.

Amigo Pet

O quê? Campanha de adoção animal, realizada em parceria com as secretarias municipais do Meio Ambiente e da Saúde, reunirá cerca de 70 cães e gatos em busca de um lar e ofertará serviços gratuitos aos animais.

Quando? Sábado e domingo, 12 e 13 de abril de 2025, das 16h às 20h.

Onde? Espaço Jardins, em frente à loja Magazines Luiza do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

O que é necessário para adotar? Ter 18 anos e apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, além de assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a não abandonar ou maltratar o animal que está levando para casa.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação