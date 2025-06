Shopping Jardins promove o ‘Arraiá Feito de Amor’, em Aracaju

Programação gratuita acontece a partir desta quarta-feira, 4 de junho

No Shopping Jardins, os festejos juninos ganham um ritmo ainda mais afetuoso. De 4 a 30 de junho, a Praça de Eventos Orquídea acolhe o ‘Arraiá Feito de Amor’. A programação gratuita tem o patrocínio da Eneva e segue até o final do mês com muito arrasta-pé, brincadeiras e delícias típicas. Confira os destaques:

4/06 (quarta-feira)

17h – Forró da Melhor Idade do Espaço Ativo

15/06 (domingo)

16h – Eneva apresenta Arraiá Kids com Maysa Reis. Os fãs que desejarem tirar fotos com a cantora devem realizar agendamento pelo Shopping Jardins App (Android e iOS), a partir do dia 10 de junho

18/06 (quarta-feira)

16h – Sanfoneiro mirim Kauã Sidney, da Serra do Machado

17h – Forró da Melhor Idade IBEM

19h – Quadrilha junina Rosa Dourada

25/06 (quarta-feira)

19h – Quadrilha junina Asa Branca

Em anexo, seguem imagens da atração.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação