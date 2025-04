Shopping Jardins promove primeira corrida infantil dentro do mall

Evento esportivo acontecerá neste domingo, 6 de abril, e contará com animação do cantor Thiago Sol

Pela primeira vez, o Shopping Jardins vai acolher uma corrida dentro do mall com a garotada. A primeira etapa do Desafio Kids 2025 acontece na manhã deste domingo, 6 de abril, e as crianças de 1 a 12 anos terão a oportunidade de extravasar toda aquela energia boa. As inscrições estão esgotadas e os participantes devem retirar o kit neste sábado, 5 de abril, na loja da Conceito Soluções Esportivas, localizada no corredor em frente ao hipermercado GBarbosa.

O Desafio Kids vai acontecer em duas etapas. Nesta edição, a corrida será sem obstáculos, com percursos na Praça de Alimentação Jardins, em frente à loja C&A. A segunda etapa acontecerá em outubro, na área externa do Shopping Jardins, e o percurso terá obstáculos.

“Estamos muito felizes em proporcionar essa diversão às crianças. Além de oferecer uma manhã animada, o Desafio Kids estimula a prática de atividades físicas e de hábitos saudáveis entre a garotada”, destaca Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

Cada inscrição dá direito a um kit contendo número de peito, camisa (tipo abadá), sacola, brinde, ticket vip e duas pulseiras de entrada no evento. Após o término da prova, os participantes ganharão kit lanche e medalha finisher.

A programação terá início às 10h30 com a concentração, em seguida o aquecimento às 10h45. A largada será às 11 horas e, após a premiação, o show do cantor Thiago Sol animará as famílias na Praça de Alimentação Jardins.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp (79) 99981-5955.

Foto: Pixabay

