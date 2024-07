Shopping Jardins promove vacinação antirrábica de cães e gatos

Ação gratuita acontece nesta quarta-feira, 31 de julho, das 16h às 19h

Em celebração ao Dia Nacional do Vira-Lata ou Sem Raça Definida (SRD), o Shopping Jardins realiza vacinação gratuita de cães e gatos contra a raiva. A iniciativa será realizada em parceria com a Atalaia Rações, nesta quarta-feira, 31 de julho, e acontecerá próximo à Lotérica, das 16h às 19h, ou enquanto durar o estoque de imunizantes. Para participar, basta apresentar documento oficial com foto do tutor e carteira de vacinação do animal.

Serão disponibilizadas cerca de 200 doses da vacina importada Rabmune a cães e gatos de qualquer raça. O acesso será permitido a cães de pequeno e médio porte com até 60 centímetros de altura (cernelha). Os animais devem estar com guia e coleira, podendo ser transportados em carrinhos, bolsos e caixas apropriadas.

De acordo com o PetCenso 2023, realizado por um e-commerce do segmento pet, a maioria dos cachorros e felinos das famílias brasileiras é SRD, representando 40% dos cães e 98% dos gatos.

Foto: Pixbay

