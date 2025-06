Shopping Jardins realiza a promoção ‘Namorados Agarradinhos’, em Aracaju

A partir desta sexta-feira, 6 de junho, o consumidor tem a chance de ganhar smartwatches, alexa echo pop e outros prêmios incríveis

O Shopping Jardins convida os apaixonados a ficarem ainda mais agarradinhos na celebração do Dia dos Namorados. A partir desta sexta-feira, 6 de junho, os clientes têm a oportunidade de ganhar um coração de pelúcia e outros prêmios como caixas de som bluetooth JBL, Alexa echo pop, smartwatches, câmeras instax, bicicleta, dentre outros presentes. Cada R$ 100 em compras nas lojas do Shopping Jardins dá direito a uma chance de brincar na Love Play e tentar ganhar um prêmio. A promoção ‘Namorados Agarradinhos’ seguirá até o dia 12 de junho ou enquanto durar o estoque de presentes, o que ocorrer primeiro.

Para participar, o consumidor deve realizar o cadastro pessoal e das notas fiscais acessando o aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). Após receber o QR code validando a inscrição, basta dirigir-se ao posto de atendimento da Love Play, instalado na Praça de Eventos Orquídeas, e tentar agarrar um coração na máquina. A participação é limitada a cinco tentativas por CPF cadastrado, sendo que cada R$100 em compras dá direito a uma chance de brincar.

Durante a brincadeira na máquina, o participante deve tentar agarrar um coração de pelúcia, que poderá (ou não) estar premiado. Além dos corações, os clientes terão a chance de ganhar smartwatch Galaxy Fit3 Samsung, caixa de som bluetooth JBL flip 6, fones de ouvido JBL tune 520 bluetooth, Alexa echo pop, fones de ouvido JBL waves, câmera instax Fujifilm, pipoqueira, bicicleta, colônia, hidratante corporal, body splash, necessaire, perfume de bolsa e outros itens das marcas Avatim, L’Occitane au Brésil, Arezzo, Anacapri, Damyller, Clube Melissa, Petite Jolie, DZum, Botero, Adidas, Natura, World Tennis, Casa Esportiva, Cosmético Center Beauty, Trifil, Sonho dos Pés, Mimos Korea, Let´s Make e Puket.

O regulamento completo da campanha ‘Namorados Agarradinhos’ está disponível no site e no aplicativo do Shopping Jardins.

Foto: Divulgação

