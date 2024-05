Shopping Jardins realiza ações para destacar a importância da reciclagem

Exposições e campanha de troca de itens recicláveis por ecobag acontecem a partir desta sexta-feira, 17 de maio, no empreendimento em Aracaju (SE)

A partir desta sexta-feira, 17 de maio, o Shopping Jardins, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, será palco de ações que visam alertar a população para a importância da reciclagem. Exposições e campanha de troca de resíduos por ecobag integram a programação em alusão ao Dia da Reciclagem. As atividades acontecem em diferentes pontos do mall até o dia 30 de maio e o acesso é gratuito.

Troque itens recicláveis por ecobag

Neste período, a área ao lado da loja Puket acolhe o Espaço Reciclagem, onde clientes e colaboradores podem trocar 5 itens recicláveis (latinhas de alumínio, garrafas pet, garrafas de vidro de bebidas e embalagens plásticas de produtos de limpeza e higiene pessoal) por uma ecobag produzida pela Cooperativa de Confecções da Serra do Machado, apoiada pela Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM). A ação acontece enquanto durar o estoque das bolsas fabricadas com lonas reaproveitadas de eventos realizados no Shopping Jardins.

O Espaço Reciclagem está aberto ao público, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O local recebe também um protótipo da Central de Reciclagem com bancada de triagem, fardos e resíduos selecionados, para que os visitantes possam conhecer o passo a passo do processo realizado no shopping.

Resíduos transformam-se em mobiliário

Em parceria com o Instituto JCPM, o Shopping Jardins também apresenta uma exposição de produtos confeccionados pela Oficina de Transformação de Mulheres de Santa Luzia do Itanhy que, por meio da reciclagem do plástico PP e OS, constrói carteiras escolares, mesas, cadeiras, dentre outros móveis. A mostra acontece em três locais, próximo à Escariz, à Praça de Alimentação Arcos e no corredor da Kalunga, e coloca em destaque a iniciativa que tem como ponto de partida os conceitos de reciclagem local de plástico e de design para a inovação social. As oficinas realizadas em parceria com alguns pesquisadores, desenvolveram tecnologia e metodologia apropriadas para que pessoas sem formação técnica e de baixa renda pudessem produzir objetos de valor comercial, gerando trabalho e renda.

Descarte Solidário

Para sensibilizar o público sobre a importância da reciclagem, uma exposição no mall em frente à loja Magazine Luiza apresenta alguns resíduos triados no Shopping Jardins e dados sobre a coleta seletiva realizada em 2023. A mostra ressalta também a história e a importância da Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE).

Em parceria com a Cooperativa, o Shopping Jardins realiza o projeto Descarte Solidário, que contribui com a preservação do planeta e beneficia mais de 60 famílias cooperadas. Todo o resíduo produzido no mall, incluindo lojas, restaurantes, praças de alimentação e administração, assim como o material descartado pela população nos ecopontos, passam pelas centrais de reciclagem do shopping. O Jardins conta com duas centrais, onde a CARE faz a triagem, armazenamento e destinação final de cerca de 20 toneladas de material reciclável ao mês, gerando renda para os cooperados.

Outro importante parceiro do projeto é o IJCPM, que tem sido grande impulsionador da inclusão profissional dos cooperados de reciclagem, ofertando cursos profissionalizantes, além de contribuir com a formação de agentes ambientais através de iniciativas realizadas com a juventude aracajuana e trabalhadores da reciclagem.

Ecopontos

O Shopping Jardins disponibiliza para a população caixas coletoras de jornais, revistas e papéis ao lado da Escariz e Ecopontos no Estacionamento F e ao lado da Portaria G2, com coletores integrados para o descarte de pilhas, baterias, metais, plásticos, papéis, óleo de cozinha usado, celulares e equipamentos eletrônicos de pequeno porte.

A partir dos resíduos gerados no mall, lojas e administração e depositados nos ecopontos, foram coletados 182.592,10 kg de papel, jornais, revistas e papelão; 10.328,70 kg de vidro; 15.173,16 kg de plástico; 674,90 kg de embalagem longa vida; 4.222,28 kg de alumínio e 9.940,10 kg de outros metais em 2023. Segundo cálculos realizados pela Cataki e Instituto GEA, isso significa que foram economizados 821.293 kWh de energia; 8,9 milhões de litros de água; 88.567 litros de petróleo; 3.661 árvores foram preservadas e 695,54 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidos.

Foto: Divulgação

