Shopping Jardins realiza “Caça aos Doces” no Dia das Bruxas, em Aracaju

O Halloween ganha uma pitada a mais de doçura e diversão no Shopping Jardins em Aracaju (SE). Nesta sexta-feira, 31 de outubro, a tradicional “Caça aos Doces” promete encantar as famílias com uma tarde repleta de fantasias, surpresas e muitas guloseimas. A brincadeira acontecerá em duas sessões: às 18h (para crianças até 5 anos) e às 19h (crianças de 6 a 12 anos), quando personagens assustadoramente divertidos conduzirão a garotada pelos corredores do shopping em busca dos desejados doces.

O ponto de encontro será o Jardim de Inverno, em frente à Praça de Alimentação Jardins, onde a diversão começa com muita animação. A participação é gratuita, mediante reserva feita antecipadamente pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS), e as vagas são limitadas.

“A Caça aos Doces é uma brincadeira em que as crianças se divertem, interagem e criam memórias afetivas. Ficamos felizes em proporcionar momentos como esse às famílias que visitam o nosso shopping”, destaca Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação