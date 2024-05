Shopping Jardins realiza campanha de adoção ‘Amigo Pet’ em Aracaju

Evento acontece neste sábado, 18 de maio, das 16h às 19h, em Aracaju (SE). Brincadeiras, vermifugação, testes gratuitos e distribuição de brindes integram a programação

Sábado é dia de passear no Shopping Jardins e encontrar o novo amigo de quatro patas da família. No dia 18 de maio, das 16h às 19h, acontece a campanha de adoção ‘Amigo Pet’ e cerca de 20 cães e gatos acolhidos pela Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa) estarão em busca de um novo lar. A ação será realizada no Espaço Jardins, próximo à loja Magazine Luiza, e contará com a parceria da Atalaia Rações, Farmina, BioVet, Vet Med, Alere e Bravecto.

Durante o evento, serão realizados sorteios, brincadeiras e oferecidos vermifugação e testes gratuitos de dirofilariose (verme do coração), cinomose e parvovirose para os pets. O evento contará com a presença de mascotes e serão distribuídos biscoitos e outros brindes oferecidos pelas empresas parceiras.

Os interessados em realizar a adoção responsável devem ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade que documenta o compromisso do tutor com o animal que está levando para casa.

Amigo Pet

O quê? Evento de promoção da adoção responsável de cães e gatos acolhidos pela Adasfa. Brincadeiras, brindes, vermifugação e testes gratuitos integram a programação.

Quando? Sábado, 18 de maio, das 16h às 19h.

Onde? Espaço Jardins, em frente a Magazine Luiza do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: FreePik

