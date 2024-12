Shopping Jardins realiza campanha de adoção animal no sábado

Evento ‘Amigo Pet’ acontece neste sábado, 14 de dezembro, das 16h às 19h, em Aracaju (SE)

Neste sábado, 14 de dezembro, das 16h às 19h, acontece mais uma edição da campanha de adoção ‘Amigo Pet’ promovida pelo Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A ação será realizada no Estacionamento B, próximo à loja Casas Bahia, e contará com a parceria da Atalaia Rações. Cerca de 20 cães e gatos acolhidos pela Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa) estarão em busca de um novo lar e disponíveis para adoção responsável.

Durante o evento, serão realizados sorteios, brincadeiras e oferecidos vermifugação e testes gratuitos para os pets. A ação contará com a presença de mascotes e serão distribuídos biscoitos e outros brindes oferecidos pelas empresas parceiras.

Os interessados em realizar a adoção responsável devem ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade que documenta o compromisso do tutor com o animal que está levando para casa.

Amigo Pet

O quê? Evento de promoção da adoção responsável de cães e gatos acolhidos pela Adasfa. Brincadeiras, brindes, vermifugação e testes gratuitos integram a programação.

Quando? Sábado, 14 de dezembro, das 16h às 19h.

Onde? Estacionamento B, próximo à loja Casas Bahia do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: FreePik – Lotti+Caldas Comunicação

