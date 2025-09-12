E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 12 de setembro de 2025
Search

Shopping Jardins recebe ação educativa sobre o câncer retinoblastoma neste sábado

  • |  
Adorable baby smiling and biting the board of his wooden cot, teething process. Family, home concept photo, close up

Atividade promovida pela Avosos faz parte da mobilização do Setembro Dourado, mês de conscientização sobre o câncer infantojuvenil

Neste sábado, 13 de setembro, o Shopping Jardins será palco da campanha “De Olho nos Olhinhos”, que acontece, simultaneamente, em todo o Brasil. A iniciativa visa alertar pais, familiares e tutores de crianças para o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular infantil. Em Aracaju, a mobilização será realizada pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) em estande instalado no corredor da loja Kalunga.

Das 10h às 22h, serão distribuídos materiais educativos e médicos voluntários irão tirar dúvidas da população, reforçando a importância do diagnóstico precoce. Em Sergipe, a ação é coordenada pelos pediatras Dra Ana Luísa Conceição de Jesus Déda e Dr. Osvaldo Alves Neto.

A campanha “De Olho nos Olhinhos” foi criada em 2022 pelos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, depois que o casal vivenciou o diagnóstico e tratamento da filha, Lua, acometida pelo retinoblastoma. Esse tipo de câncer acomete crianças pequenas, sendo mais frequente em bebês. Cerca de 90% dos casos são descobertos antes dos 5 anos da criança. É um tumor maligno que se desenvolve na retina, parte interna dos olhos. A doença pode se apresentar em um olho, o chamado retinoblastoma unilateral, ou nos dois olhos, retinoblastoma bilateral.

A detecção precoce, associada a um tratamento adequado, pode alcançar altas taxas de cura — cerca de 90% — mantendo a visão e a qualidade de vida do paciente. Em contrapartida, o diagnóstico tardio aumenta consideravelmente o risco de perda visual e de complicações graves, incluindo o óbito. Portanto, a conscientização sobre sinais e sintomas, acesso rápido a avaliação médica e tratamento oportuno são fundamentais para melhores resultados.

Foto: FreePik – Lotti+Caldas Comunicação

Leia também