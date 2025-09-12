Shopping Jardins recebe ação educativa sobre o câncer retinoblastoma neste sábado

Atividade promovida pela Avosos faz parte da mobilização do Setembro Dourado, mês de conscientização sobre o câncer infantojuvenil

Neste sábado, 13 de setembro, o Shopping Jardins será palco da campanha “De Olho nos Olhinhos”, que acontece, simultaneamente, em todo o Brasil. A iniciativa visa alertar pais, familiares e tutores de crianças para o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular infantil. Em Aracaju, a mobilização será realizada pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) em estande instalado no corredor da loja Kalunga.

Das 10h às 22h, serão distribuídos materiais educativos e médicos voluntários irão tirar dúvidas da população, reforçando a importância do diagnóstico precoce. Em Sergipe, a ação é coordenada pelos pediatras Dra Ana Luísa Conceição de Jesus Déda e Dr. Osvaldo Alves Neto.

A campanha “De Olho nos Olhinhos” foi criada em 2022 pelos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, depois que o casal vivenciou o diagnóstico e tratamento da filha, Lua, acometida pelo retinoblastoma. Esse tipo de câncer acomete crianças pequenas, sendo mais frequente em bebês. Cerca de 90% dos casos são descobertos antes dos 5 anos da criança. É um tumor maligno que se desenvolve na retina, parte interna dos olhos. A doença pode se apresentar em um olho, o chamado retinoblastoma unilateral, ou nos dois olhos, retinoblastoma bilateral.

A detecção precoce, associada a um tratamento adequado, pode alcançar altas taxas de cura — cerca de 90% — mantendo a visão e a qualidade de vida do paciente. Em contrapartida, o diagnóstico tardio aumenta consideravelmente o risco de perda visual e de complicações graves, incluindo o óbito. Portanto, a conscientização sobre sinais e sintomas, acesso rápido a avaliação médica e tratamento oportuno são fundamentais para melhores resultados.

Foto: FreePik – Lotti+Caldas Comunicação