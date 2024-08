Shopping Jardins recebe exposição do Planetário de Aracaju

As visitas guiadas acontecerão a partir desta quarta-feira, 14 de agosto, das 14h às 18h, com acesso gratuito para o público de todas as idades, mediante reserva prévia no aplicativo do shopping

Se você curte Astronomia, terá uma ótima oportunidade de conhecer melhor esse universo. Entre os dias 14 e 20 de agosto, o Shopping Jardins promove uma exposição do Planetário de Aracaju com diversos itens da Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA), como telescópios, lunetas, imagens de objetos espaciais e uma coleção de meteoritos. A mostra acontecerá no Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos, das 14h às 18h com acesso gratuito. As visitas serão guiadas e serão realizadas em sessões iniciadas às 14h, 15h, 16h e 17h. Para participar, basta fazer a reserva previamente pelo Shopping Jardins (Android e iOS). As vagas são limitadas.

O coordenador geral da CCTECA Galileu Galilei e vice-presidente da Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (Sease), Augusto César Silva Almeida, destaca que a exposição contará também com programas simuladores do espaço, além da observação da Lua no domingo, 18 de agosto.

“Neste domingo, o satélite natural da Terra estará 99% iluminado. Então, será uma noite linda para que os visitantes apreciem a Lua com telescópios que estarão disponíveis para o público”, afirma Augusto César Almeida.

A observação da Lua acontecerá no dia 18 de agosto, a partir das 18 horas, no Estacionamento C, em parceria com a Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (Sease). O acesso será gratuito e obedecerá a ordem de chegada do público.

A programação será uma grande oportunidade para o público conhecer de perto o universo da Astronomia já que o Planetário de Aracaju está temporariamente fechado para reforma. “Muitas pessoas ainda não conhecem a CCTECA Galileu Galilei. Além de valorizar o trabalho dos pesquisadores de Sergipe, a exposição promete entreter e levar conhecimento a crianças, jovens, adultos e idosos, além de despertar, na garotada, o interesse pelas ciências”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Jardins, Acácia Sandes.

Veja como garantir o acesso

Para agendar a visita guiada, o adulto responsável pela criança deve baixar o Shopping Jardins App (Android e iOS) no smartphone, efetuar o cadastro de usuário, clicar no banner do evento, preencher as informações solicitadas e escolher o dia e horário desejados. Após receber a confirmação no e-mail cadastrado, basta apresentar o QR Code na entrada do Espaço Jardins, no dia e horário selecionados.

Universo Tac Tacs

O roteiro da diversão no Shopping Jardins conta também com o parque Universo Tac Tacs e o brinquedão inflável Big Fun, além de estreias cinematográficas, passeios a bordo dos carros elétricos da Kids Car, recreação no Balacobaco Play e brincadeiras no Pupply Play.

O mais novo parque da turminha dos Tac Tacs é atração para a criançada na Praça de Eventos Ipê. O circuito para os pequenos de 2 a 12 anos conta com brinquedão inflável, piscina de bolinhas, mesa touch screen com o App Tac Tacs para aprender brincando e Torre de Lançamentos tecnológica com conteúdo interativo. O Parque Universo Tac Tacs funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. O ingresso tem valor a partir de R$30 (30 minutos) e, de segunda a quinta-feira, está com preço promocional de R$30 para 60 minutos de permanência.

Já no Estacionamento B, o parque inflável BigFun oferece muita diversão para crianças, jovens e adultos. O circuito de 1 mil m² com obstáculos, brincadeiras e piscina de bolinhas funciona, todos os dias, das 15h às 22h e o ingresso tem o valor de R$40.

Exposição do Planetário de Aracaju

O quê? Mostra com diversos itens da CCTECA Galileu Galilei e visita guiada, além de observação da Lua no dia 18 de agosto às 18h.

Quando? 14 a 20 de agosto, com visitas guiadas iniciadas às 14h, 15h, 16h e 17h.

Onde? Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos (Portaria C) do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito, mediante agendamento prévio pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

Foto: Antônio César | Arquivo Pessoal

Lotti+Caldas Comunicação