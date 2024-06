Shopping Jardins recebe homenagem do Sistema Cooperativista de Sergipe

Composto pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Sergipe (OCESE) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Sergipe (SESCOOP/SE), o Sistema Cooperativista de Sergipe homenageou o Shopping Jardins pelo importante apoio dado ao cooperativismo no Estado.

O reconhecimento aconteceu durante o lançamento do Dia de Cooperar 2024 e o Shopping Jardins foi condecorado pela realização do ‘Dia C 2023’ e por ter acolhido a loja Bora Cooperar no ano passado.

A superintendente Ângela Ramos e a coordenadora de Sustentabilidade, Vivianne Andrade, estiveram na solenidade e destacaram a importância deste modelo de negócio para a economia sustentável.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação