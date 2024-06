Shopping Jardins recebe loja e exposição da Fundação Mamíferos Aquáticos

Ação alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente conta também com campanha de troca de óleo de cozinha usado por chaveiro de pelúcia

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente, o Shopping Jardins acolhe loja e exposição da Fundação Mamíferos Aquáticos e realiza campanha de troca de óleo de cozinha usado. Até o dia 5 de julho, crianças, jovens, adultos e idosos têm a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pela organização da sociedade civil que, desde 1989, atua na conservação do meio ambiente, tendo como foco primordial os mamíferos aquáticos e seus habitats. A loja e a exposição estão instaladas em frente ao Café São Braz e a livraria Escariz e a visitação acontece, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Na FMA Store, o visitante encontra informações sobre os projetos da fundação e parte da exposição “30 anos de reintrodução dos peixes-bois-marinhos no Brasil”, além de um gracioso acervo de objetos e suvenires para usar e presentear. Oportunidade para adquirir lindas T-shirts, canecas, estojos, chaveiros, pelúcias, porta-níqueis e canudos reutilizáveis e, desta forma, contribuir com a FMA. Toda a renda arrecadada com a venda das peças é destinada aos projetos realizados pela fundação.

Troque óleo usado por chaveiro de pelúcia

Para incentivar a população a adotar hábitos que contribuem com o equilíbrio ambiental, o Shopping Jardins e a FMA realizam a campanha ‘Troque óleo de cozinha usado por chaveiro de pelúcia’. A ação acontece até o dia 5 de julho ou enquanto durar o estoque de brindes (o que ocorrer primeiro). Dois litros de óleo usado (soja, milho, girassol, dendê, azeite) dão direito a um chaveiro, mediante apresentação de cadastro de usuário do Shopping Jardins App. As trocas são realizadas na FMA Store, limitadas a um brinde por CPF, e os resíduos arrecadados são destinados à Recigraxe – Coletora de Óleo Saturado, empresa que beneficia o resíduo e o encaminha à fabricação de produtos de limpeza e biodiesel.

“Estima-se que cada litro de óleo de cozinha descartado de forma incorreta, como por exemplo, na pia da cozinha, polui cerca de 20 mil litros de água. Por isso é primordial que a gente adote o hábito de guardar o óleo usado na fritura de alimentos em uma garrafa pet com tampa, por exemplo. Quando estiver cheia, é só depositar a garrafa com óleo em coletores adequados. Aqui, no Shopping Jardins, nós disponibilizamos um coletor de óleo de cozinha usado no Ecoponto localizado no Estacionamento F, próximo ao GBarbosa”, relata Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do Shopping Jardins.

“30 Anos de Reintrodução dos Peixes-Bois-Marinhos no Brasil”

A exposição fotográfica, instalada em totens localizados em frente à livraria Escariz e na FMA Store, celebra uma das mais importantes iniciativas de conservação de mamíferos aquáticos do país. Este marco é fruto do trabalho iniciado em 1994 com a reintrodução dos primeiros peixes-bois-marinhos, Astro e Lua, e que hoje, três décadas depois, demonstra a eficácia e a importância desta estratégia para a preservação da espécie.

“Em menos de três décadas, aproximadamente 50 peixes-bois-marinhos já foram soltos no país. Apesar dos avanços, esses animais continuam enfrentando diversos desafios, como a poluição dos mares e rios, tráfego intenso de embarcações motorizadas, perda de habitats, captura acidental em redes de pesca e o encalhe de filhotes. Não por acaso, o peixe-boi-marinho permanece na lista de animais ameaçados de extinção no Brasil”, alerta Jociery Einhardt Parente, diretora-presidente da FMA, ao destacar que a sociedade, as organizações e os governos exercem um papel fundamental na conservação da espécie.

A Fundação Mamíferos Aquáticos

Desde 1989, a FMA atua no Brasil com atividades que envolvem manejo e pesquisa científica, estudando os efeitos antropogênicos nos recursos marinhos, e com parcerias e ações colaborativas que promovem mudanças socioambientais. A instituição também está inserida no apoio à construção e execução de políticas públicas e marcos regulatórios. O projeto Viva o Peixe-Boi Marinho é um dos trabalhos da organização de maior destaque em Sergipe, sendo responsável pelo monitoramento do peixe-boi Astro e, mais recentemente, do Tupã.

Mais informações sobre a FMA estão disponíveis no site mamiferosaquaticos.org.br e no perfil @MamiferosAquaticos no Instagram. Para conhecer o Projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho, acesse www.vivaopeixeboimarinho.org e siga @vivaopeixeboimarinho no Instagram.

Dia Mundial do Meio Ambiente

A data celebrada em 5 de junho foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em dezembro de 1972. O objetivo é alertar toda a sociedade para a importância da preservação do meio ambiente e a relevância de cada ator social neste processo de conscientização e adoção de hábitos que contribuam com o equilíbrio do planeta.

Destacando a importância da reciclagem para o meio ambiente, o Shopping Jardins também realiza exposição de mobiliário produzido a partir de plásticos reciclados por integrantes do Projeto Zro, desenvolvido de forma colaborativa pelo The Human Project e comunidade de Santa Luzia do Itanhy.

Foto: Acervo FMA

Lotti+Caldas Comunicação