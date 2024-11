Shopping Jardins recebe Lucaneta, Adonias e Diego Freestyle

Atletas do futebol freestyle encontram-se com os fãs nesta quinta-feira, 21 de novembro, em Aracaju

Nesta quinta-feira, 21 de novembro, às 14 horas, o Shopping Jardins vai receber os influenciadores nacionais do Legends Game, Lucaneta, Adonias e Diego Freestyle, para um encontro com os fãs. A apresentação do trio e interação com o público acontecerá na Praça de Alimentação Arcos e o acesso será gratuito.

Adonias é uma estrela do freestyle brasileiro, reconhecido por suas habilidades impressionantes com a bola e por performances que misturam esporte e arte. Com um estilo único, ele se destaca em competições internacionais e inspira jovens no Brasil e no mundo.

Com movimentos criativos e técnicas inovadoras, Diego Freestyle é um dos principais nomes do futebol freestyle no Brasil. Ele se tornou uma referência no esporte, ganhando campeonatos e encantando o público com suas apresentações cheias de talento e carisma.

Figura reverenciada no universo do futebol, Lucaneta é um grande influenciador e referência em dribles e habilidades. Com uma legião de seguidores, ele compartilha sua paixão pelo esporte e se destaca por seu estilo autêntico e descontraído.

A Melhor Resenha do Mundo

Antes do encontro com os ídolos do freestyle, os adultos têm a oportunidade de dar boas risadas com a apresentação da stand up comedy protagonizada pelos ex-jogadores Amaral, Edilson e Vampeta. “A Melhor Resenha do Mundo” acontece nesta quinta-feira, 21 de novembro, às 12h30, na Praça de Alimentação Jardins. O acesso é gratuito.

Legends no Shopping Jardins

O quê? Encontro com os atletas Lucaneta, Adonias e Diego Freestyle.

Quando? Quinta-feira, 21 de novembro, às 14 horas.

Onde? Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação

