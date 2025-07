Shopping Jardins recebe o 12º DEGUSTA-SE, de 3 a 6 de julho em Aracaju

Evento de produtos e serviços para festas acontece de 3 a 6 de julho em Aracaju (SE)

As noivas e os noivos de Sergipe já podem se preparar para mais uma edição do DEGUSTA-SE. O evento, que reúne fornecedores de serviços e produtos para festas, casamentos e celebrações em geral, acontece a partir desta quinta-feira, 3 de julho, na Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins.

Até o domingo, 6 de julho, os visitantes terão a oportunidade de conhecer diversas opções de itens essenciais para quem está organizando o casamento, 15 anos, renovação de votos, aniversário e outras celebrações. A proposta é facilitar o contato entre clientes e empresas, oferecendo degustações e oportunidades de negociação direta.

“Teremos várias novidades em decoração, mesa posta para festa, vestido de noiva, cerimonial, vestido madrinha, bolo, buffet, fotografia e filmagem, buffet, doces, fondue, convite, salão de festa, lembrancinha com caricatura, arte em aquarela ao vivo, dentre outras”, destaca Arineide Pimentel, organizadora do DEGUSTA-SE.

O evento também brindará o público com uma programação diversa. “Teremos apresentações musicais, com sax, violino, clarins e cantor, degustação de delícias e demonstrações de como a inteligência artificial pode facilitar a vida dos noivos, como por exemplo, na criação da lista de presentes de casamento, tornando o planejamento mais criativo, eficiente e personalizado”, afirma.

A programação contempla ainda a realização da 3ª edição do Casamento Real ao Vivo, no domingo, 6 de julho. “Fomos em busca de uma noiva que sonha em casar-se no religioso e ter uma recepção. Tudo será oferecido pelos parceiros do DEGUSTA-SE. A noiva receberá tudo gratuito e o casamento acontecerá no shopping, com muita emoção”, pontua Arineide.

A entrada ao DEGUSTA-SE será gratuita e o acesso estará aberto ao público durante o horário de funcionamento do shopping, ou seja, de quinta-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h.

Fotos: Arquivo DEGUSTA-SE – Lotti+Caldas Comunicação