Shopping Jardins recebe o espetáculo “Chapeuzinho Vermelho em Uma Aventura no Trânsito”

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) realiza o espetáculo “Chapeuzinho Vermelho em Uma Aventura no Trânsito”. A apresentação acontece nesta sexta-feira, 26 de setembro, às 15 horas no Shopping Jardins e o acesso é gratuito. A aventura começa em frente ao Jardim de Inverno, seguindo pelos corredores do empreendimento.

A ação realizada pela Coordenadoria de Educação da SMTT integra a programação da Semana Nacional do Trânsito e visa também chamar a atenção do público para a adoção de comportamentos mais seguros no dia a dia.

De forma lúdica e alegre, o espetáculo vai retratar as aventuras vividas por Chapeuzinho Vermelho ao deixar a floresta para visitar a vovó na cidade grande. Ao chegar, ela se depara com algo assustador: o trânsito movimentado, cheio de carros, motos, bicicletas e pedestres apressados.

No meio da confusão, o esperto Lobo Mau aparece para tentar enganá-la, mas Chapeuzinho não está sozinha. Ela conhece os Guardiões do Trânsito que, de forma divertida e educativa, ensinam as regras de segurança e mostram como atravessar a rua, respeitar os sinais e andar com cuidado.

Entre risadas, músicas e aventuras, crianças e adultos vão aprender que o trânsito também pode ser um lugar seguro, quando todos respeitam as regras.

Foto: Arquivo SMTT Aracaju – Lotti+Caldas Comunicação