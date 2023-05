Shopping Jardins recebe o festival Brasil Sabor a partir desta quinta-feira

Evento organizado pela Abrasel acontece de 25 a 28 de maio no Estacionamento C do empreendimento em Aracaju (SE)

A partir desta quinta-feira, 25 de maio, o público de todas as idades terá a oportunidade de desfrutar de uma grande celebração aos sabores sergipanos. Até o domingo, 28 de maio, 20 restaurantes da capital sergipana estarão reunidos na área externa do Shopping Jardins, das 16h às 22h, brindando as famílias com pratos deliciosamente preparados para o festival ‘Brasil Sabor’. O acesso será gratuito e cada iguaria será comercializada pelo valor único de R$25 cada.

O evento realizado pela Associação de Bares e Restaurantes do Brasil (Abrasel) no Estacionamento C contará também com espaço de entretenimento e programação musical para crianças e adultos. Quatro restaurantes do Shopping Jardins participarão do ‘Brasil Sabor’ e o público terá a oportunidade de saborear os pratos criados pelo Va Bene, Casa Alemã, Chau-Chau e Yang Chan para o festival no próprio evento ou pedí-los pelo Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) e degustá-los em casa.

Confira as atrações culturais do 17º Brasil Sabor:

25/05 (quinta-feira)

17h – Tuka Veloz e Forró Zé Tramela

19h30 – Os Faranis

26/05 (sexta-feira)

17h – Márcio Mangaba

19h30 – Sena in Cantoria

27/05 (sábado)

16h – Projeto infantil Bacuri

18h – Trio Piauí

20h – Mr.Skull

28/05 (domingo)

16h – Sol Kids

18h – On The Rox

20h – Axé Vinil

Brasil Sabor

Com o objetivo de promover um intercâmbio de ideias e inovações gastronômicas entre vários restaurantes, a Abrasel realiza a 17ª edição deste que é considerado o maior festival gastronômico do mundo, já que acontece, simultaneamente, em várias cidades brasileiras. Neste ano, o evento tem o tema “O Brasil de todas as cores” e o público sergipano terá a oportunidade de se deliciar com os seguintes pratos:

Va Bene

Fettuccine al Granchio

Massa artesanal Va Bene, com catado de caranguejo e molho de legumes, leite de coco e toque de dendê.

Seo Inácio

É de Sergipe

Arroz de siri com camarão crocante

Seu Sergipe

Ceviche Bonito e Cheiroso

Ceviche no leite de tigre de castanha de caju.

Chau Chau

Sushi no copo

Sushi no copo 250 gramas, recheado com salmão, kani, camarão e cream cheese.

Yang Chan

Yakisoba misto

Yakisoba de 250 gramas com macarrão, legumes, frango e carne.

Tasca do Chiado

Punheta de bacalhau defumado à Tasca

Bacalhau levemente defumado e desfiado, cebola, pimentões, gaspacho Alentejano defumado, azeite EV, terra de azeitona preta, farofa de pão Alentejano, grão de bico crocante.

Parati

Camarão Parati Tropical

Filés de camarões refogados com pedaços de abacaxi, manga, carne de coco verde, banana da terra e leite de coco servidos com pirão de amendoim no coco verde com manjericão

Churrascada Salt

Brisket Salt

Brisket defumado, acompanhado de Mac and Cheese, finalizado com demi glace e picles de maxixe.

Salt

Burger do Sertão

Burger bovino defumado em lenha de laranjeira, creme de queijo coalho, crisp de cebola, picles de maxixe e maionese da casa.

Caçuá Retado

Bom da Pêga

Carne do sol na nata com farofa de cuscuz e banana da terra frita

A Cabana do Camarão

Tainha na telha

Tainha na chapa, arroz branco, vinagrete e farofa à base de camarão e castanha.

Brasa e fogão

Codorna ao molho do chef

Codorna recheada desossada ao molho de jabuticaba com purê finalizado no azeite extra virgem.

Festa Fácil

Torta de Mousse de Chocolate com Morango Supreme

Fatia de Torta com massa de chocolate fofíssima com recheios de mousse de chocolate premium e morangos em pedaços.

Restaurante Opção

Bife da Vovó

Bife de carne bovina ao molho com batata, arroz branco e farofa de Toscana.

Prainha

Trouxinha de Pitu

Com molho secreto da chef, acompanhado de arroz molhado de pitu.

Jobim

Garota de Ipanema

Delicioso Risoto de costela bovina desfiada.

Mr.Chico

Chico da Roça

Blend Mr. Chico de Costela (120g), pão chapeado na manteiga de garrafa, maionese de ovo caipira, coalho da roça trançado no bacon (100g) e melado de cana.

Maria Farinha

Camarão da Mangabeira

Purê de caju com camarão grelhado no molho de mangaba e farofa crocante de bacon.

Santa Pizza

Duas fatias de Pizza de calabresa.

Casa Alemã

Caixinha de doces sortidos.

Festival Brasil Sabor

O quê? Sob o tema “O Brasil de todas as cores”, a Abrasel realiza a 17ª edição deste que é considerado o maior festival gastronômico do mundo e 20 restaurantes estarão reunidos para celebrar a gastronomia sergipana com muita música, comida boa e diversão para toda a família.

Quando? 25 a 28 de maio (quinta a domingo), 16h às 22h.

Onde? Estacionamento C do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito e pratos pelo preço único de R$25 cada.

