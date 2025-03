Shopping Jardins recebe o projeto Cozinha Itinerante em Aracaju

Ação realizada em parceria com o governo do Estado de Sergipe promove qualificação profissional de merendeiras

Até esta sexta-feira, 28 de março, o Shopping Jardins acolhe o projeto Cozinha Itinerante, realizado pelo Instituto Mpumalanga em Aracaju (SE). A iniciativa visa a valorização da alimentação como cultura, arte, educação e sustentabilidade, contribuindo para a qualificação profissional das merendeiras. O acesso é restrito a pessoas convidadas que atuam na rede pública de ensino e na agricultura familiar.

O evento idealizado pela Secretaria de Estado da Educação e Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres conta com a participação de cem mulheres que atuam na cozinha escolar e estão tendo a oportunidade de aprender novas técnicas culinárias, explorar ingredientes regionais e realizar experiências práticas.

Segundo a secretária de Políticas para Mulheres, Daniele Garcia, o projeto Cozinha Itinerante é mais uma importante iniciativa para garantir a inclusão produtiva de mulheres, garantindo oportunidade para que as sergipanas possam se qualificar em técnicas e habilidades da alta gastronomia. “Parabéns ao instituto por esta importante iniciativa. Agradecemos também ao Shopping Jardins pelo apoio neste projeto. Isso demonstra a responsabilidade e o respeito do shopping com as mulheres sergipanas”, declarou Daniele.

Instituto Mpumalanga

O Instituto Mpumalanga é uma organização da sociedade civil que atua desde 2007 nas áreas de direitos humanos; educação; arte; cultura; gastronomia; comunicação e meio ambiente por meio de cursos, pesquisas, atendimento direto de crianças, jovens e adultos e formação de professores de redes públicas com a metodologia Viva com Arte, com ações presenciais e em ambiente virtual.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação