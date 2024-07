Shopping Jardins recebe ponto do Hemose para a doação de sangue

Até o dia 12 de julho, a população tem a oportunidade de doar sangue no empreendimento localizado em Aracaju (SE)

Com o objetivo de facilitar o acesso da população ao ponto de coleta e estimular a doação voluntária de sangue, o Shopping Jardins acolhe o programa de coleta externa do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) até o dia 12 de julho. De segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, as pessoas de 16 a 69 anos de idade têm a oportunidade de doar sangue, de forma tranquila e segura, no ponto de atendimento instalado ao lado da livraria Escariz, próximo à Portaria A.

O espaço está devidamente preparado para receber a população e conta com áreas para cadastro, pré-triagem, triagem clínica, coleta e lanche. No local, os voluntários também podem se inscrever para a doação de medula óssea, efetuando cadastro no REDOME (Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea) e coleta de amostra de sangue (10 ml) para exame de tipagem HLA. Nesse caso, o candidato deve estar em bom estado de saúde e ter entre 18 e 35 anos de idade.

Com esta iniciativa, o Hemose visa descentralizar o serviço e contemplar locais que disponham das condições estruturais para receber os doadores. “O acesso à doação voluntária e altruísta de sangue é fundamental para promoção da cidadania e colabora com o atendimento de pacientes nos hospitais”, ressalta a gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas.

“A expectativa é poder atingir todos os públicos, consumidores, pessoas em trânsito no local, além de vendedores e comerciantes que poderão fazer sua doação de forma tranquila e segura”, complementa.

Quem pode doar?

Para realizar doação de sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso acima de 50 Kg, comparecer ao serviço bem alimentado e apresentar um documento de identificação com foto, original, oficial, válido em todo território nacional.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Foto: Pixabay

Lotti+Caldas Comunicação