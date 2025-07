Shopping Jardins recebe posto de vacinação da Prefeitura de Aracaju

Imunização gratuita será ofertada à população a partir deste sábado, 5 de julho

Durante todos os fins de semana do mês de julho, o público que visitar o Shopping Jardins, em Aracaju (SE), poderá aproveitar o passeio para cuidar da saúde e colocar a caderneta de vacinação em dia. Em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, o shopping volta a receber o Posto de Vacinação, com atendimento gratuito e aberto a toda a população aracajuana.

A partir do dia 5 de julho, o serviço estará disponível no posto de imunização instalado ao lado da Lojas Avenida, no corredor da loja Kalunga, em horários alternativos para facilitar o acesso de todos: sábados, das 10h às 16h, e domingos, das 12h às 18h.

Entre os imunizantes oferecidos estão vacinas essenciais para diferentes faixas etárias: Pfizer (adulto e pediátrica contra a Covid), Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), ACWY (meningite meningocócica), DTP, DTPA (contra tétano, difteria e coqueluche), Influenza, HPV, Dupla adulto, Hepatite B, Dupla adulto, Varicela, Febre amarela e Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H.influenzae tipo B).

Para atualizar a imunização e receber a dose, basta apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação.

A ação reforça o compromisso do Shopping Jardins e da Prefeitura de Aracaju com a promoção da saúde e do bem-estar da população, oferecendo comodidade e segurança para que mais pessoas tenham acesso à imunização de forma prática e eficaz.

Foto: Freepik – Lotti+Caldas Comunicação