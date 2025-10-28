Shopping Jardins recebe Selo ODS pelo compromisso com a sustentabilidade

O Shopping Jardins, em Aracaju, acaba de ser reconhecido, mais uma vez, pelo Movimento Estadual ODS Sergipe, recebendo o Selo ODS 2025, que certifica organizações comprometidas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O reconhecimento atribuído ao projeto de reuso da água da purga do sistema de refrigeração reforça o engajamento do empreendimento em promover ações que unem responsabilidade ambiental, inovação e impacto social positivo.

Em junho deste ano, a ação realizada pela equipe de operações do shopping já tinha sido agraciada com o troféu de bronze do Prêmio Abrasce – Newton Rique de Sustentabilidade 2025, considerado o Oscar do setor de shopping center da América Latina. O projeto reduz significativamente o consumo de água potável e exemplifica o compromisso contínuo do empreendimento com práticas sustentáveis e de gestão eficiente dos recursos naturais. Não por acaso, o trabalho está sendo replicado em outros shoppings administrados pelo Grupo IJCPM.

Para a superintendente Ângela Ramos, todo esse reconhecimento é resultado de uma atuação colaborativa, que reflete o propósito do empreendimento em promover um ambiente mais sustentável, humano e conectado à comunidade.

Os ODS compreendem 17 metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, que integram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável do planeta. Isso significa que os 193 países integrantes da ONU, incluindo o Brasil, assumiram 17 objetivos a serem atingidos até 2030, como erradicar a pobreza, acabar com a fome, reduzir as desigualdades, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar, tornar as cidades sustentáveis, promover a paz, dentre outros.

