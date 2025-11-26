Shopping Jardins sorteia iPhone 16 e outros prêmios semanais, em Aracaju

Promoção “Sua Sorte Tá no App” segue até o dia 7 de janeiro de 2026 e o primeiro sorteio acontece nesta quarta-feira, 26 de novembro, considerando a extração da Loteria Federal

O Shopping Jardins dá início à campanha “Sua Sorte Tá no App”, uma ação especial que vai sortear seis prêmios irresistíveis — incluindo um iPhone 16. Para participar é simples: basta instalar o Shopping Jardins App (Android e iOS) no smartphone, realizar o cadastro de usuário, clicar no banner da promoção e responder ao quiz da semana. Não é necessário cadastrar notas fiscais e, até o dia 7 de janeiro de 2026, os participantes concorrem semanalmente a itens desejados, como caixa de som JBL, robô aspirador, Apple Watch SE, vale-compras da loja Ri Happy, voucher para o parque indoor Game Station e iPhone 16.

A cada quiz respondido semanalmente, o participante recebe um novo número da sorte, podendo acumular combinações numéricas e ampliar a sua chance de ganhar. Os sorteios ocorrem nos dias 26 de novembro; 3, 10, 17 e 24 de dezembro de 2025 e 7 de janeiro de 2026, com apuração baseada nos resultados da Loteria Federal. “A apuração irá considerar os números do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal da semana correspondente ao sorteio. Será contemplado, o número da sorte composto por cinco algarismos subsequentes que correspondem à unidade numérica do 1º ao 5º prêmio, lidos verticalmente de cima para baixo”, explica a gerente de Marketing do Shopping Jardins, Acácia Sandes.

Os ganhadores serão divulgados nos dias 28 de novembro; 5, 12, 19 e 26 de dezembro de 2025 e 8 de janeiro de 2026, no perfil @ShoppingJardins no Instagram.

Confira os prêmios dos sorteios semanais:

26/11 – 1 caixa de som bluetooth JBL;

03/12 – 1 voucher de R$ 500 para o Game Station do Shopping Jardins;

10/12 – 1 robô aspirador de pó smart;

17/12 – 1 vale-compras de R$ 500 a ser utilizado na loja Ri Happy do Shopping Jardins;

24/12 – 1 Apple Watch SE GPS;

07/01 – 1 Apple iPhone 16.

Para concorrer ao último prêmio, o cadastro de usuário e as respostas ao quiz devem ser realizados até o dia 29 de dezembro de 2025. O regulamento completo está disponível no aplicativo do Shopping Jardins.

Foto FreePik – Assessoria de imprensa – Lotti+Caldas Comunicação