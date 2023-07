Shopping Jardins presenteia o consumidor com ingresso para o ‘Samba Brasil Aracaju’

Até 9 de julho, as compras a partir de R$120 chegam com um bilhete para festival de samba e pagode que será realizado na Orla da Atalaia

O Shopping Jardins realiza mais uma edição da sua desejada liquidação BBB até este domingo, 9 de julho. Nas lojas físicas e no superapp, o consumidor de Aracaju aproveita tudo de bom, bonito e barato, com descontos que chegam até 70%. Quem realizar compras pela plataforma online do shopping, durante o período promocional, tem a oportunidade de ganhar ingresso para o ‘Samba Brasil Aracaju’.

Os pedidos a partir de R$ 120 realizados até 9 de julho chegam com um ingresso para o evento que será realizado em 22 de julho na Orla da Praia de Atalaia. O regulamento completo da promoção está disponível em shoppingjardins.com.br.

Samba Brasil Aracaju

Considerado o maior festival de samba e pagode do país, o Samba Brasil reunirá grandes nomes da música brasileira na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. As bandas Menos é Mais e Dipropósito, os cantores Dilsinho, Mumuzinho e Ferrugem e outras atrações prometem fazer uma grande festa no dia 22 de julho, a partir das 18 horas. O Samba Brasil Aracaju é uma realização da D&E Music e Teo Santana Produções.

Confira algumas ofertas

Caixa de som LG XBoom Go de R$799 por R$349 na Nagem, sandália meia pata Arezzo de R$399,90 por R$179,90, camiseta Naruto de R$79,90 por R$59,90 na Piticas, smart TV Samsung 65″ de R$4.438,75 por R$3.469,00 na Nagem, headset gamer JBL de R$299 por R$149 na Nagem, blusa viscolinho BluK de R$259,90 por R$179,90 são algumas das oportunidades encontradas no Shopping Jardins SuperApp.

O canal de compras online opera de acordo com o horário das lojas físicas, atendendo a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. As refeições chegam em até uma hora e os demais produtos são entregues em até duas horas.

No feriado deste sábado, 8 de julho, o Shopping Jardins estará aberto a partir do meio-dia, com operações de alimentação e lazer funcionando das 12h às 21h; grandes marcas das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

