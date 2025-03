Shopping Prêmio celebra o Dia da Mulher com programação especial

Neste sábado, 8 de março, o Shopping Prêmio promove um evento especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com um dia inteiro dedicado ao bem-estar, autoestima e informação. Das 10h às 18h, as visitantes poderão aproveitar uma série de serviços e atividades gratuitas, voltadas para o autocuidado e a valorização feminina.

O evento contará com a presença da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, que conversará com o público sobre os canais de apoio à mulher, além de agendamentos para emissão de novo RG, sorteios de brindes e uma palestra especial com uma psicóloga, às 16h. A iniciativa pretende conscientizar e oferecer suporte para as mulheres em situação de violência.

Com foco na prevenção de doenças e no cuidado com a saúde feminina, a Rede de Educação em Saúde, Kuality, oferecerá, a partir das 10h, serviços gratuitos de aferição de pressão arterial e testes rápidos de saúde, auxiliando na conscientização e na promoção do bem-estar das mulheres.

Já no período da tarde, a partir das 13h, o salão Studio B proporcionará momentos de relaxamento e autocuidado com serviços gratuitos de design de sobrancelha, escova, maquiagem, massagem relaxante, manicure e pedicure. E para quem deseja realçar ainda mais a beleza, a loja Let’s Make oferecerá sessões de maquiagem e distribuição de brindes especiais para as participantes.

A programação é gratuita e aberta ao público e as vagas para participar são limitadas, por ordem de chegada. Mais detalhes estão disponíveis no Instagram do Shopping Prêmio.

Texto Juliane Balbino